Abt Sportline hat sich seit jeher mit Tuning und Rennsport seine Lorbeeren verdient. Im Fokus steht dabei vor allem die Marke Audi. Mit dem auf 125 Stück limitierten Abt RSQ8 Legacy Edition trimmt der Tuner jetzt das Oberklasse-SUV aufs Maximum.

Der Abt RSQ8 als Legacy Edition gesellt sich zu den bereits angebotenen Abt RS6 Legacy Edition und Abt RS7 Legacy Edition. Als Basis dient, wie der Name schon andeutet, der Audi RS Q8 Performance, den man ab 158.200 Euro bei Audi bestellen kann. Für die Legacy Edition sind dann noch einmal 95.900 Euro einzuplanen. Und damit nicht genug: Das Abt-Individual-Interieurpaket "Signature Line“ kostet zusätzlich 74.900 Euro (Alle Preise: Stand April 2025).

Dafür bekommt der RS Q8 Performance, ohnehin der stärkste Verbrenner in der Audi-Modellpalette, nochmal eine gehörige Portion Mehrleistung. Der 4,0-l-V8 leistet im Serienzustand 640 PS (471 kW) und 850 Nm und beschleunigt das 2350 kg schwere SUV in 3,6 s von null auf 100 km/h. Mit der Abt-Power-R-Leistungssteigerung kommt der RSQ8 Legacy Edition auf 760 PS (559 kW) und 980 Nm Drehmoment. Seine Abgase trompetet der Achtzylinder über Abt-Schalldämpfer mit vier Endrohren ins Freie. Wie schon das Serienmodell profitiert auch das Tuning-Pendant vom elektronischen Luftfahrwerk mit einem adaptiven Dämpfungssystem und einer elektronischen Wankstabilisierung, die für eine straffere Straßenlage sorgen soll.

Abt RSQ8 Legacy Edition: 760 PS, Carbon satt & 23-Zoll-Felgen

Der Karosserie des RSQ8 Legacy Edition schnürt Abt ein Bodykit in mattem Sichtcarbon auf. Dazu zählen Fronthaubeneinsätze, Frontlippe mit RSQ8-LE-Schriftzug, Spiegelkappen-Aufsätze und Kotflügelverbreiterungen. Die schaffen Platz für 23-Zoll-Felgen, die es nur in Kombination mit der Legacy Edition gibt. Im Profil und am Heck hat Abt mit Türaufsatzleisten, einem Heckschürzen-Einsatz mit RSQ8-LE-Emblem, Heckschürzen-Aufsätzen und einem Dachkantenspoiler den ohnehin schon alles andere als schwächlich auftretenden Audi RS Q8 optisch nochmal aggressiver getrimmt. Auf den Radhaus-Entlüftungen sitzt eine Plakette, die auf die Limitierung von gerade einmal 125 Stück hinweist.

Interieur: Rennsport Anleihen im Power SUV

Im Innenraum des Abt RSQ8 Legacy Edition findet sich jetzt noch mehr Carbon: Schaltwippen und Dekorblenden, um nur zwei Beispiele zu nennen, sind aus dem matten Gewebe gefertigt. In der Spange des mit Alcantara bezogene Sportlenkrads hat Abt sein Logo eingesetzt. Weitere Logos, Modellschriftzüge und Limitierungs-Embleme findet man auf Sitzen, Fußmatten, Kofferraummatte und Einstiegsleisten.

Eine noch stärkere Individualisierung bietet nur noch das sogenannte Individual-Interieurpaket. Wahlweise Leder, Alcantara oder Dinamica werden dann in Rauten gesteppt, was sich über Sitze, Türverkleidungen und Dachhimmel bis hin zu den Fußmatten und der Kofferraummatte erstreckt. Dazu kommen in Leder oder Alcantara eingefasste Details, darunter das Lenkrad mit 12-Uhr-Markierung und die Mittelkonsole inklusive Gangwahlhebel und Mittelarmlehne.

