Leistungsspritze für den RS 3

Ein Audi RS 3 mit 400 PS (294 kW) ist noch zu wenig? Von null auf hundert in 3,8 s zu langsam? Dann könnte der Abt RS3-S mit 460 PS (338 kW) genau das Richtige sein. Wir stellen das deftige Tuning für den Fünfzylinder-Hot Hatch vor!

Abt weitet sein Programm für den Audi RS 3 weiter aus und zeigt mit dem 460 PS (338 kW) starken Abt RS3-S eine Leistungsvariante, die sich zwischen dem stärkeren, aber limitierten – und unlängst ausverkauften – Abt RS3-R mit 500 PS (368 kW) und dem Serien-RS 3 mit 400 PS (294 kW) positioniert. Die Mehrleistung erzielt der Allgäuer Tuner mithilfe eines zusätzlichen Steuergeräts, das zusätzlich zum Serienpendant angeschlossen wird. So bleibt das serienmäßige Steuergerät unangetastet und das Fahrzeug voll diagnosefähig. Doch der Tuner belässt es nicht nur bei einem Leistungsplus für den 2,5-l-Fünfzylinder: Neben den 60 Zusatz-PS gesellen sich auch 40 Nm mehr Drehmoment (540 Nm gesamt) hinzu. Abt betont, dass sich die Sprintwerte mit 3,6 s auf 100 km/h um 0,2 s von der Serie abheben. Optional ist es auch möglich, die Vmax-Sperre bei 250 km/h auf 300 km/h anzuheben.

Umfassendes Tuning-Programm für den Abt RS3-S

Damit die Optik des Abt RS3-S auch zur Mehrleistung passt, hat der Tuner auch ein umfangreiches Exterieurpaket geschnürt. So sorgt ein Tieferlegungsfahrwerk für einen um 30 mm verringerten Bodenabstand im Vergleich zum Audi-Serienmodell. Hauseigene Leichtmetallfelgen in 20 Zoll stellen das entsprechende Schuhwerk. Eine zweiflutige Doppelauspuffanlage in Mattschwarz mit vier 95 mm dicke Endrohren unterstreichen den Auftritt mit der passenden Musik.

Apropos Auftritt: Neben den genannten Optionen bietet Abt auch diverse Carbon- und Anbauteile für außen wie innen an. Am auffälligsten dürften die schwarz glänzenden Kotflügelaufsätze und die in Carbon gehaltenen Heckschürzeneinsätze plus Spoiler sein. Auch im Innenraum finden die Äbte Individualisierungsspielraum mit einer neuen Türeinstiegsbeleuchtung und Emblemen auf dem Startknopf sowie auf den Fußmatten. Leider ist das Paket mit 17.900 Euro für den Sportback und 16.600 Euro für die Limousine nichts für den kleinen Geldbeutel. Dafür beinhaltet der Preis die Montage, Eintragung und fünf Jahre Garantie vom Hersteller (Stand: Juni 2024).