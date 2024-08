Mit dem zweiten fährts sich besser

Wer schon einmal versucht hat, mit einem Wohnwagen-Gespann eine Gruppe Radfahrer:innen zu überholen, kennt das Problem mit der Sicht nach hinten. Zusätzliche Außenspiegel helfen und sind oft sogar Pflicht. Die AUTO ZEITUNG gibt Empfehlungen!

Auch im digitalen Campingzeitalter mit Rückfahrkamera, Fahrzeugdarstellung in der Vogelperspektive im Zentraldisplay und elektronischen Rangierhilfen sind sie neben einweisenden Mitreisenden unverzichtbare Helferlein für alle Campingfans. Die Rede ist von Außenspiegeln für den Wohnwagen. Oder besser gesagt, für dessen Zugfahrzeug. Denn nicht nur beim Rangieren und beim Eingewiesen werden auf den Stellplatz lauert die Gefahr von teuren und ärgerlichen Unfällen mit Blech- und Personenschäden.

Auch auf dem Weg zum Urlaubsziel oder zum Haus-und-Hof-Campingplatz ist es unerlässlich, das rückwärtige Umfeld des Wohnwagen-Gespanns stets genau im Blick zu haben. Da ist die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) eindeutig. In §56 der StVZO ist festgelegt: Der Wohnwagenfahrer muss in den Außenspiegeln die hinteren Ecken seines Caravans eindeutig sehen können. Es darf nach hinten keinen toten Winkel geben.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tipps zum Kauf eines Wohnmobils im Video:

Wann brauche ich zusätzliche Außenspiegel?

Die Antwort ist klar: So gut wie immer, wenn ein Wohnwagen am Zugfahrzeug angekoppelt ist. Was viele nicht wissen, ein zusätzlicher Außenspiegel ist nicht nur ein nettes "nice-to-have"-Zubehör oder modisches Accessoire für den Caravan, sondern unter bestimmten Voraussetzungen sogar gesetzliche Pflicht. Die Regel in Deutschland lautet: Sobald der Wohnwagen breiter ist als das Zugfahrzeug, ist ein Paar zusätzliche Spiegel zwingend vorgeschrieben.

Worauf muss ich beim Kauf von Zusatzspiegeln achten?

Damit eine klare Sicht nach hinten sichergestellt ist, müssen die Spiegelverlängerungen möglichst vibrationsfrei und mit festem Halt am Zugfahrzeug befestigt sein. Das Auffahren auf die Autobahn mit angehängtem Wohnwagen beispielsweise ist sonst alles andere als ein Spaß, weil sonst vor lauter Vibrieren das Spiegelglases nicht eindeutig zu erkennen gibt, ob die Fahrspur neben dem Beschleunigungsstreifen wirklich frei ist. Generell unterscheidet man zwischen fahrzeugspezifischen Zusatzspiegeln aus dem Zubehörprogramm der Pkw-Hersteller oder von externen Anbietern und Universalspiegeln, die markenübergreifend an verschiedene Fahrzeugmodelle passen. Letztere sind in der Regel deutlich günstiger, oft aber nicht ganz so vibrationsfrei und passgenau wie für ein bestimmtes Automodell maßgeschneiderten Produkte. Außerdem gibt es Spiegel mit flachem und gewölbtem Glas (konvex). Alle Varianten haben Vor- und Nachteile.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Unsere Empfehlungen für Wohnwagen-Außenspiegel

Universalspiegel

Emuk Universa III Pro XL

Größte Stärke des Universalspiegels Universa III Pro XL von Emuk ist, wie der Name schon sagt, seine universelle Verwendbarkeit: Er passt auf nahezu alle serienmäßigen Außenspiegel, ist also so etwas wie ein Alleskönner unter den Außenspiegeln für Wohnwagen. Befestigt wird er mit nur zwei Schrauben, ohne dass dazu Werkzeug nötig wäre. Spezielle Anti-Rutsch-Klemmstücke halten den Emuk-Universalspiegel in Position. Sein aus Hochleistungskunststoff geformter Grundkörper wirkt sehr stabil, was von vielen Nutzer:innen gelobt wird. Der aerodynamisch geformte Spiegelkopf ist in alle Richtungen frei verstellbarer. Erfreulich, auch im Sinne der Nachhaltigkeit: Alle Bauteile sind laut Hersteller einzeln nachbestellbar. Geht also mal ein Schräubchen verloren, ist nicht gleich der ganze Außenspiegel ein Fall für die Tonne.

Spiegelmaß: 14 x 20 cm

Befestigung: Klemmschrauben

Material: Kunststoff/Aluminium

Wölbung: konvex/Weitwinkel

Aufsteckspiegel

Eine besonders einfache und zugleich kostengünstige Lösung zur Sichtfelderweiterung sind simple Zusatzspiegel zum Aufstecken an die Original-Außenspiegel des Zugfahrzeugs des Wohnwagens. Eine Größe von etwa 15 x 11 cm hat sich in diesem Segment etabliert. Zusatzspiegel dieses Formats passen auf die meisten gängigen Pkw-Modelle. Der zusätzlichen Aufsteckspiegel wird meist durch zwei Gummischlaufen und Plastiknoppen am serienmäßigen Außenspiegel des als Zugfahrzeug eingesetzten Pkw befestigt. Die Gummibänder sollen den Spiegel für den Wohnwagen sicher am Gehäuse halten. Sie lassen sich individuell einstellen und ermöglichen im Idealfall eine vibrations- und blendfreie Sicht nach hinten. Ein beliebter Vertreter dieser Gruppe ist der Caravan Spiegel 10275 aus dem HP-Autozubehör-Store.

HP-Autozubehör 10275 Caravan Spiegel

Spiegelmaß: 16 x 11,5 cm

Befestigung: in Türhalterung eingehängt, Gummiband

Material: Kunststoff

Wölbung: flach

Allerdings lohnt es sich, vor Fahrantritt auszuprobieren, ob der auf diese Weise befestigte Extraspiegel auch wirklich festen Halt hat, und gegebenenfalls vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Manche Nutzer:innen bemängeln nämlich Probleme mit der Passform und somit der Sicht. Das liegt quasi in der Natur der Sache: Sitzt der Aufsteckspielgel nicht hundertprozentig fest, kann es Vibrationsprobleme geben. Das Spiegelbild wird unruhig und für den Menschen am Steuer komplizierter zu erfassen. Die Sicht nach hinten wird dann erschwert. Ein Problem, das speziell bei Fahrten über Kopfsteinpflaster oder anderweitig unebenem Untergrund auftritt.

Milenco Mirror Convex Universal

Der Milenco-Universalspiegel Mirror Convex kommt im Zweierpack zum Campingfan. Und das ist gut so. Denn einzelne Spiegel zu verwenden, ist in Deutschland, anders als in anderen europäischen Ländern, laut StVO verboten. Zusatzspiegel von Milenco sind laut Hersteller seit 2007 auf dem Markt und die“ meistverkauften Spiegel weltweit“. Sie werden den aktuellen Pkw-Modellen laufend angepasst. Zudem erfüllen sie alle Kriterien der StVO und in Sachen Unfallprävention auch der jeweils aktuell gültigen Fußgängerschutzverordnung. Alle Befestigungsschrauben auf den Milenco-Aufsteckspiegel sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und sind in ein korrosionsfestes Messinggewinde eingelassen. Auch hier werden vom Hersteller auf seiner Webseite Ersatzteile einzeln angeboten.

Spiegelmaß: 45 x 33 cm

Befestigung: Klemm-Gewindeschrauben

Material: legierter Stahl

Wölbung: konvex

Das flexible, patentierte Klemmsystem soll laut Hersteller "eine problemlose Anpassung der Zusatzspiegel an alle Fahrzeugtypen" ermöglichen, was in der Praxis allem Anschein nach insgesamt gut funktioniert. Auch die Aerodynamik, sonst eher bei Sport- und Rennwagen ein entscheidendes Qualitätskriterium, spielt dabei eine Rolle: Das patentierte aerodynamische Design des Spiegelkopfes leitet während der Fahrt den Luftstrom um den Außenspiegel herum. Das ist den Angaben zufolge "der ausschlaggebende Faktor", der den konvex geformten Zusatzspiegeln eine außergewöhnliche Stabilität verleiht.

Wehmann XL-Caravanspiegel für große SUV

Der XL-Caravanspiegel von Wehmann wirbt damit, dass er sich aufgrund seiner Bauart besonders für große SUV oder Geländewagen eignet, die aufgrund ihrer Zugkraft und der zulässigen Anhängelast, die damit einhergeht, in der Regel geradezu prädestiniert zum Ziehen von größeren Wohnwagen sind. Mit einem Preis von 23,99 Euro (Stand August 2024) ist er zudem der Gut-und-Günstig-Fraktion zuzuordnen. Das dürfte ihn vor allem für Gelegenheitsverwender attraktiv machen, die ihren Wohnwagen zweimal im Jahr zu einem festen Standplatz hin- und zu Saisonende wieder wegbewegen. Die Montage erfolgt über eine verstellbare Befestigungsgabel mit Gelenk, elastische Spannriemen sollen für vibratonsarmen Halt sorgen.

Spiegelmaß: 38 x ca. 15 cm

Befestigung: Plastikgabel plus Gummi-Spannriemen

Material: Kunststoff

Wölbung: flach

Hagus Huckepack 4

Doppelt gespannt hält besser. Getreu dieser Devise setzt der Hagus Huckepack 4, der sich laut Hersteller besonders als zusätzlicher Außenspiegel für überbreite Wohnwagen mit mehr als 2500 mm Außenbreite eignet, auf eine Kombination aus gleich mehreren Befestigungsmöglichkeiten: Ein hochwertiges Gummispannband hält den Vertikalspiegel, der vom Format an einen Lkw-Spiegel erinnert, am Serien-Außenspiegel des Zugfahrzeugs. Eine zusätzliche Haltestange und Saugnäpfe zur Befestigung an der Karosserie des Pkw sollen für eine Extraportion Stabilität sorgen. Klingt zunächst etwas abenteuerlich, scheint aber in der Praxis gut zu funktionieren. Die Konstruktion ist EG-typgeprüft und nach StVO zur Verwendung auf deutschen Straßen zugelassen. Der Hersteller gibt drei Jahre Garantie, das Urteil von Kund:innen fällt insgesamt sehr positiv aus.

Spiegelmaß: 11,5 x 18 cm

Befestigung: Spannband, Haltestange, Saugnäpfe

Material: Kunststoff/Aluminium

Wölbung: konvex

Welche Funktion hat ein Extra-Außenspiegel?

Der Nutzen dieses essenziellen Campingfahrzeugzubehörs liegt auf der Hand: Ist kein zusätzlicher Außenspiegel am Wohnmobil oder am Zugfahrzeug angebracht, fehlt die Sicht nach hinten. Überholvorgänge und Spurwechsel können dann nicht vernünftig ausgeführt, sondern mitunter richtig gefährlich werden. Ohne vorschriftsmäßigen Wohnwagenspiegel können auch beim Rechtsabbiegen schnell schwere Unfälle mit Radfahrern oder Fußgängern entstehen, warnen unter anderem die Unfallforschung der GDV und der ADAC, der auch spezielle Fahrtrainings für Wohnwagengespanne anbietet. Fällt die Wahl auf einen Universalspiegel ist es in jedem Fall wichtig, genau zu prüfen, der Wunschspiegel zum jeweiligen Fahrzeugmodell passt. Meist geben die Produktbeschreibungen auf Amazon.de oder den Webseiten der Hersteller hierüber in Form von Modelllisten Aufschluss.

Was passiert, wenn ich ohne Zusatzspiegel unterwegs bin?

Wer zum Anbringen eines zusätzlichen Außenspiegels am Wohnwagen verpflichtet ist und ohne Zusatzspiegel erwischt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. In Deutschland beträgt das Bußgeld seit einigen Jahren 15 Euro, in anderen europäischen Ländern kann es deutlich teurer werden (Preis: Stand August 2024). In Frankreich etwa werden sogar bis zu 600 Euro fällig, wenn man mit extrabreitem Anhänger und ohne zusätzlichen Außenspiegel am Zugfahrzeug des Caravans erwischt wird.

Wie wird der Campingspiegel korrekt eingestellt?

Die Zusatzspiegel sind meist ganz einfach einstellbar. Der zusätzliche Außenspiegel sollte außen gemessen 4-6 cm breiter sein als der mitgeführte Wohnwagen. Für die Sicht nach hinten gilt: Auf der linken Seite des Fahrzeugs sollte das Sichtfeld zehn Meter hinter dem Fahrer mindestens 2,5 m breit einsehbar sein. Rechts sollte 20 m hinter dem Fahrer noch eine Breite von vier Metern sichtbar sein. Außerdem ist bei der Befestigung wichtig, dass der zusätzliche Außenspiegel keine Blinker, Sensoren, die Warnleuchte des Totwinkelwarners oder sonstige Fahrassistenz-Syteme in ihrer Funktion beeinträchtigen.