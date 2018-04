VW Up Facelift (2016): Preis & Special Up VW Up huldigt dem "Special Bug"

Darüber hinaus bietet VW den neuen Up auch mit einem Erdgas- und Elektroantrieb sowie als cross-Version und zweisitzigen City-Transporter "load up" an!

Auch die Außenspiegel – nun mit integrierten Seitenblinkern – gibt's in verschiedenen Farben. Insgesamt bietet VW für den neuen Up 13 Lackierungen an, davon sind sieben Farben komplett neu.

Der VW Special Up ist ein Sondermodell des Up Facelifts (2016) und spielt auf den 1982er Käfer "Special Bug" an. Preis: ab 13.625 Euro.

Der geliftete VW Up (2016) steht zu einem Preis von 9975 Euro bei den Händlern. Mit dem VW Special Up feiern die Wolfsburger jetzt eine Hommage an ein Sondermodell des VW Käfers von 1982.

Mit einem neuen Sondermodell, dem VW Special Up, runden die Wolfsburger das Up Facelift (2016) ab. Zu Preisen ab 13.625 Euro ist der aufgemotzte Flitzer ab sofort bestellbar. Sein Name kommt dabei nicht von ungefähr, denn der Special Up orientiert sich an keinem geringeren als dem VW Käfer Special Bug aus dem Jahr 1982. Die Hommage präsentiert sich natürlich im gleichen Anstrich, wie das Design-Vorbild aus den 80ern: Die schwarze Außenlackierung ("black pearl") wird von orange-gelben 17-Zöllern als Highlight ergänzt. Die Farbkombi gibt es aber auch umgekehrt mit der Lackfarbe "savanna gold" und schwarzen Polygon-Felgen. Der Innenraum des VW Special Up bietet mit Ambientebeleuchtung, verschiedenen Dekoren und dem schwarzen Dachhimmel ebenfalls einige Besonderheiten. Als eco-Version wird sowohl beimm Speacial Up als auch bei anderen Varianten des Up Facelifts (2016) die Motorenpalette mit einem Erdgas-Motor (CNG) komplettiert. Mit dem 1,0-TGI-Motor leistet er 68 PS und punktet durch einen Verbrauch von 2,9 Kilo Erdgas auf 100 Kilometern.

Preis des VW Special Up ab 13.625 Euro

In der Basis wird das VW Up Facelift (2016) von einem 60 PS Benziner mit einem Liter Hubraum angetrieben. Der Einstiegs-Preis liegt hier bei 9.975 Euro. Wer etwas mehr Ausstattung als in der Basis wünscht, ist am besten mit dem Sondermodell "up! beats" bedient, das – wie der Name schon andeutet – mit dem 300 Watt starken BeatsAudio-Soundsystem kommt. Dank vieler neuer, peppiger Lacke, Sitzstoffe und Dekors für den Innenraum macht der VW Up nach dem Facelift nun deutlich mehr her. Kaum verwunderlich, dass VW bei seinem Kleinsten auf viele Individualisierungsmöglichkeiten setzt – schließlich macht es die Konkurrenz genauso vor. So darf der Kunde beim VW Up (2016) zwischen drei verschiedenen Farben für das Dach wählen: schwarz, grau oder weiß. Auch die Außenspiegel – nun mit integrierten Seitenblinkern – gibt's in verschiedenen Farben. Insgesamt bietet VW für den neuen Up 13 Lackierungen an, davon sind sieben Farben komplett neu. Zusätzlich fallen beim Facelift-Up die dunkleren Frontscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht auf, die durch eine neue Chromspange im Kühlergrill optisch verbunden sind. Die Kühleröffnungen in der Frontstoßstange sind nach Vorbild des GTI Clubsport mit einem dunklen Rahmen eingefasst. Hinten zeigen sich die Rückleuchten im neuen, dunklen Design, das optisch direkt in die Heckscheibe übergeht. Auch im Innenraum sollen neue Stoffe und verschiedene Dekors für den nötigen Pepp sorgen.

Neuer Turbobenziner im VW Up

Eine echte Neuerung im VW Up Facelift (2016) stellt die verbesserte Smartphone-Integration dar: Das Smartphone des Up-Fahrers ersetzt nämlich das herkömmliche "maps + more"-System. Via Bluetooth wird das Handy ans Radio gekoppelt und übernimmt schließlich Musikstreaming, Navigation und die Darstellung weiterer Informationen. Unter der Haube gibt's für den VW Up (2016) auch etwas Neues: Der neue Einliter-Dreizylinder leistet 90 PS und 160 Newtonmeter maximales Drehmoment und soll im neuen Up nur rund 4,4 Liter verbrauchen. Darüber hinaus bietet VW den neuen Up wieder mit Elektroantrieb sowie als cross-Version und zweisitzigen City-Transporter "load up" an.

