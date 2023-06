Seat Mii/Skoda Citigo/VW Up: Gebraucht kaufen Zuverlässige Dauerbrenner in der Kleinstwagen-Klasse

Ob es der Seat Mii, Skoda Citigo oder der VW Up sein soll, ist vor allem dem persönlichen Geschmack geschuldet. Die drei Gebrauchtwagen bieten eine Fülle an Antriebs- und Ausstattungsoptionen. Einzig die Bremsanlage sticht als Schwachpunkt heraus. Darauf beim Kauf achten!

Seat Mii, Skoda Citigo & VW Up als Gebrauchtwagen kaufen

Positiv Agile Dreizylinder, modernes Design, clevere Ausstattungsdetails, viel Platz im Innenraum, hohes Sicherheitsniveau Negativ Teure Elektro-Variante, schwacher Basis-Benziner, lückenhafte Grundausstattung, kleiner Kofferraum

Bereits seit Ende 2011 buhlen die drei Einstiegsmodelle Seat Mii, Skoda Citigo und VW Up um Kundschaft. Alle basieren auf identischer Technik. Unterschiede gibt es lediglich in optischen Details, bei der Ausstattung und im Preis. Trotz ihres bereits fortgeschrittenen Alters bieten die Gebrauchtwagen als Drei- oder Fünftürer fast alles, was man in der Kleinstwagen-Klasse erwarten darf: Auf 3,50 Meter Länge finden vier Personen ausreichend Platz, die gut ausgeformten Sitze vorn offerieren auch auf längeren Fahrten akzeptablen Komfort. Die Innenräume sind dem Preisniveau entsprechend schlicht gehalten, wirken aber nicht billig. Clevere Ausstattungsoptionen wie das Aufsteck-Navi oder die zum Up-Facelift 2016 vorgestellte Smartphone-Halterung bewerten viele als praktisch und zeitgemäß.

Nach elf Jahren Bauzeit gibt es passende Gebrauchtwagen für jeden Geldbeutel. So ist ein Skoda Citigo von 2015 mit dem 60-PS-Dreizylinder (44 kW) bei 71.000 Kilometer Laufleistung schon ab 4650 Euro erhältlich. Für einen vergleichbaren VW Up mit Glas-Heckklappe zahlt man etwas mehr. Empfehlenswert sind auch der Up 1.0 TSI mit 90 PS (66 kW), der Up GTI mit 115 PS (85 kW) sowie der vollelektrische e-Up (82 PS/60 kW). Ab 2020 fuhr das Trio ausschließlich elektrisch – dank größerem Akku mit mehr Reichweite. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

