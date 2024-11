Kleines VW-SUV für Südamerika

Infos zu den Motorisierungen gibt es noch nicht. Es ist aber durchaus denkbar, dass VW wieder auf den 1,0-l-TSI zurückgreifen wird, der im Falle des VW Polo 116 PS (85 kW) leistet und in Südamerika großflächig in der VW-Modellpalette Verwendung findet.

Volkswagen hat ein neues Modell für den südamerikanischen Markt in petto. Der VW Tera soll noch 2025 erscheinen und das SUV-Portfolio nach unten hin ergänzen. Wir nennen bereits die ersten Infos des City-SUV.

Preis: Der VW Tera (2025) ab schätzungsweise 20.000 Euro

Südamerika wird ab 2025 um ein weiteres VW-Modell bereichert. Der VW Tera (2025) soll für Absatzzahlen sorgen und positioniert sich dabei unterhalb von VW T-Cross und VW Taigo. Der Tera zielt auf das immer beliebter werdende Segment der kleinen SUV. Während der Konkurrent Dacia Sandero Stepway hierzulande zu Preisen ab 15.100 Euro bestellbar ist, dürfte der VW Tera zu einem etwas höheren Kaufpreis in den Handel rollen (Stand: November 2024). Dass das Modell auch hierzulande auf den Markt kommen wird, ist unwahrscheinlich.

Antriebe: 1,0-l-Motor darf als gesetzt gelten

Welche Motorisierungen genau unter der Haube des VW Tera (2025) zu finden sein werden, verrät der Hersteller noch nicht. Es ist aber durchaus denkbar, dass VW wieder auf den 1,0-l-TSI zurückgreifen wird, der im Falle des VW Polo 116 PS (85 kW) leistet und in Südamerika großflächig in der VW-Modellpalette Verwendung findet. Darüber rangiert noch eine 128 PS (94 kW) starke Variante des 1,0-l-Dreizylinders, die so auch bereits in anderen Modellen wie dem VW Virtus (Stufenhecklimousine auf Basis des VW Polo) zum Einsatz kommt. Ob auch der Tera von dieser Motorisierung profitieren wird, ist fraglich, zumal man intern noch einen gewissen Respektabstand zum größeren T-Cross und Nivus (hierzulande Taigo genannt) einhalten muss.

Exterieur & Interieur: Nur zwei Teaserbilder

Zum Aussehen des VW Tera (2025) lässt sich Stand November 2024 noch nicht allzu viel sagen. Nachdem bereits ein noch stark getarnter Erlkönig in Rio gesichtet wurde, veröffentlichte der Hersteller zwei Teaserbilder, die jeweils eine Detailaufnahme der Front- und Heckpartie zeigen. Die Frontaufnahme zeigt dabei den Kühlergrill mitsamt VW-Logo und Teile der Frontschürze, die sich farblich von der Karosserie abzusetzen scheint. Der Kühlergrill hat große Ähnlichkeit zu jenem aus dem VW Golf 8. Die Frontscheinwerfer sind auf dem Bild nicht zu erkennen.

Am Heck zeigt sich wie auch bei anderen VW-SUV der Modellname als Schriftzug auf der Heckklappe unterhalb des VW-Logos. Während höherpreisige Modelle mit einer durchgehenden Rückleuchtenleiste daherkommen, verzichtet man beim Tera darauf. Vermutlich, um die Kosten zu senken. Allerdings befindet sich anstelle der Lichtleiste eine dunkle Zierblende am Heck, die die Leuchten optisch verbindet. Das VW-Logo scheint zudem nicht illuminiert zu sein.