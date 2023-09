Ab 2024 will Renault mit dem Kardian auf dem internationalen Markt brillieren. Das City-SUV wird aber aller Voraussicht nicht nach Deutschland kommen. Die Gründe dafür sowie eine Einschätzung des Preises und der Motoren nennen wir hier!

Preis des Renault Kardian (2024) womöglich auf Sandero Stepway-Niveau

Was zuvor bereits als Patent-Bildmaterial durchs Netz kursierte, soll 2024 als Renault Kardian die französische Modelloffensive außerhalb Europas anführen. Wie französisch der Kardian wirklich wird, bleibt hingegen bis zur Präsentation am 25. Oktober 2023 abzuwarten: Besagte Patentbilder legen nämlich eine enge Verwandtschaft zum Dacia Sandero Stepway nahe. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, ließen sich daraus zwei Dinge ableiten. Erstens dürfte das City-SUV auch preislich in Reichweite des 14.400 Euro (Stand: September 2023) teuren Rumänen liegen. Und zweitens wäre ein Deutschland-Start nahezu ausgeschlossen, weil man weder die Kundschaft des Dacia noch das höhere Markenprestige des Rhombus riskieren wollen würde. Ohnehin soll der Kardian seinen Marktstart zuerst in Südamerika feiern, wo derzeit noch der alte Sandero als Renault verkauft wird. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Antriebe: Eher Verbrenner als Stromer

Offizielle Informationen zu den Motorisierungen des Renault Kardian (2024) hat die Marke noch nicht herausgegeben. Mit Hinblick auf die Anforderungen des südamerikanischen Marktes – nämlich solide, günstige Verbrennermotoren – dürfte genau das im Kardian zu finden sein. Auch hier lohnt sich der Blick zum Sandero Stepway: Der ist hierzulande mit Benzinern mit 91, 101 (LPG) und 110 PS (67, 74 und 81 kW) erhältlich. Wahlweise stehen für die Motorisierungen ein Sechsgang-Schalter oder ein CVT-Getriebe zur Wahl. Allradantrieb gibt es trotz des Offroad-Looks nicht einmal gegen Aufpreis.

Exterieur: robuster, zeitgemäßer Auftritt

Mit dem frischen Renault-Markengesicht gibt sich der Renault Kardian (2024) auf den Patentbildern absolut zeitgemäß, nur von französischer Avantgarde kann nicht die Rede sein. Kunststoff-Planken an den Kotflügeln sowie die Dachreling tragen zum robusten Auftritt bei. Die Rückleuchten erinnern an eine abgemilderte Variante des Renault Captur. Anhand des offiziellen Teaserbildes lässt sich schon erahnen, dass zumindest das Heckleuchten-Design den Patentbildern entspricht.