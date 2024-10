Der VW Nivus kündigt das Taigo Facelift an

Der brasilianische VW Nivus erhält ein Facelift, was auf eine zeitnahe Überarbeitung des nahezu baugleichen VW Taigo für den europäischen Markt hindeutet. Das ist beim südamerikanischen Vorboten neu!

Preis: VW Taigo (2021) ab rund 23.000 Euro

Ein Facelift für den südamerikanischen VW Nivus? Auch für Deutschland interessanter als es auf den ersten Blick erscheinen mag – schließlich ist der Nivus fast identisch mit dem europäischen VW Taigo. Demnach liegt es nahe, dass das coupéartige City-SUV auch hierzulande kurz vor einer Modellpflege steht. Dafür spricht auch, dass die Einführung des Taigo im Jahre 2021 bereits einige Zeit zurückliegt und der Plattformbruder VW T-Cross 2024 eine Überarbeitung spendiert bekam. Der Preis des VW Taigo liegt bei 22.865 Euro, was mit einem Facelift erfahrungsgemäß leicht überschritten werden dürfte (Stand: Oktober 2024). Neu eingeführt wird in Brasilien übrigens die sportlichere Variante Nivus GTS, doch dazu mehr im Antriebsabschnitt.

Antriebe: Bei Taigo Facelift nichts Neues erwartet

Bei den Antrieben unterscheiden sich VW Taigo und Nivus, die beide auf der MQB-A0-Plattform rollen. Während es den Europäer wahlweise mit 1,0-l-Dreizylinder und 1,5-l-Vierzylinder gibt, beschränkt sich der Südamerikaner auf das kleine Triebwerk. Dieses leistet bei Betankung mit Ethanol bis zu 116 PS (94 kW), was hierzulande mit dem Vierzylinder und bis zu 150 PS (110 kW) überboten wird. Für 2025 in Brasilien angeteasert, aber noch nicht näher spezifiziert ist ein brandneuer Nivus GTS. Kommt der SUV-Bruder nach dem dortigen Polo GTS, könnte er es mit einem 1,4-l-Motor auf 150 PS (110 kW) bringen. Aufgrund der vergleichbar leistungsstarken Varianten, die hier bereits erhältlich sind, wirkt die Einführung eines solchen Modells in Europa unwahrscheinlich. Auch ein Taigo mit GTI-Label würde uns überraschen.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Neue VW-Front

Der VW Nivus, der optisch nahezu identisch zum VW Taigo auftritt, erfuhr mit dem Facelift moderate Änderungen an Front und Heck. So fallen Kühlergrill und Scheinwerfer nun entsprechend der aktuellen VW-Formsprache schmaler aus als zuvor, während die unteren Lufteinlässe an der Stoßstange wachsen und massiver wirken. Weniger tut sich am Heck, wo vor allem der neu designte Stoßfänger ins Auge fällt. Zudem werden die Rückleuchten des Nivus nun durch eine durchgehende Lichtsignatur verbunden, was beim VW Taigo bereits der Fall ist. Insbesondere die neue Optik der Front fügt sich nahtlos ins VW-Portfolio ein, weshalb es naheliegt, dass das VW Taigo Facelift vielleicht schon 2025 mit ähnlichem Design vorgestellt wird.

Interieur: Mehr Connectivity & Assistenz beim Nivus Facelift

Foto: Daniela Loof

Das VW Nivus Facelift kommt 2025 mit einer Software-Überarbeitung des 10,1 Zoll großen Infotainmentsystems. Auch die zum System gehörende App wurde aufgefrischt und enthält jetzt Funktionen wie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, Echtzeitortung sowie die Aktivierung von Hupe und Blinkern aus der Ferne. Bei den Assistenzsystemen wartet der Brasilianer neuerdings unter anderem mit Spurhalteassistent, Totwinkel-Warner und automatischem Einparkassistenten für parallele und quere Parkplätze auf. Welche Funktionen beim VW Taigo Facelift – das Foto oben zeigt das noch aktuelle Modell – neu dazukommen, bleibt abzuwarten. Ein Teil der genannten Assistenten ist für den Taigo bereits jetzt verfügbar.