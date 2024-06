Jetzt kann es losgehen!

König Fußball regiert im Sommer 2024 wieder in Deutschland. Höchste Zeit also, das Auto mit Zubehör fit für den Korso zu machen. Unsere Top-11 zur EM 2024!

'Schland darf wieder der Gastgeber sein! Geht das "Sommermärchen" von 2006 also in die Verlängerung? 23 unserer direkten Nachbarn aus Europa sind zu Gast zur EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli). Natürlich wird die Nationalelf nicht nur an den zehn Standorten München, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Leipzig und Düsseldorf angefeuert, sondern auch auf den Straßen. Und natürlich geht das am besten mit Zubehör in Schwarz-Rot-Gold fürs Auto. Das ist unsere elf besten Fanartikeln fürs Auto!

Fanzubehör für die EM 2024: Unsere Top-11

Platz 11: DFB-Trikots

Was nützt ein feierlich geschmücktes Auto, wenn die Personen im Inneren sich nicht auch für den Anlass herausputzen? Am einfachsten geht das natürlich mit einem der offiziellen Trikots für das Jahr 2024. Decathlon bietet sowohl das DFB-Heimtrikot 24 als auch das DFB-Auswärtstrikot 24 an. So vorbereitet kann die Fußball-EM-2024 kommen!



Platz 10: die Hand für den Heckscheibenwischer

Wer nicht genug von Schwarz-Rot-Gold bekommen kann, darf mit der Hand für den Heckscheibenwischer nachfolgenden Autos nett zuwinken – solange man sich selbst nicht die Sicht nimmt!



Platz 9: der Kopfstützenüberzug

Das i-Tüpfelchen für den Fan-Look hält mit den Deutschland-Kopfstützenbezügen Einzug ins Auto. Das geht natürlich nur, wenn die Kopfstützen nicht in die Lehne integriert sind.



Platz 8: der Schwarz-Rot-Gold-Duftspender

Was riecht nach Fußball und der deutschen Nationalelf? Natürlich Vanille. In den richtigen Farben ziert der Schwarz-Rot-Gold-Duftspender den Innenspiegel und verbreitet gleichzeitig ein angenehmes Aroma. Was will man mehr?



Platz 7: die Kühlergrill-Plakette

Wer etwa einen Kühlergrill mit ausreichend Abstand zwischen den Lamellen am Auto hat, kann mit dieser kleinen Plakette Farbe bekennen.



Platz 6: die Fanflosse

Wir haben Kühlergrill und Heckscheibe bereits geschmückt, fehlt noch das Dach. Eine magnetische Fanflosse sorgt hier für den vollständigen Fan-Look. Aber: Nicht auf der Autobahn nutzen! Und auch beim Parken lieber abnehmen, sonst ist die Rückenflosse leider schnell verschwunden.



Platz 5: die Wimpelkette in der Heckscheibe

Altmodischer Kitsch? Mag sein, dennoch packen wir die Wimpelkette auf unsere Top-11-Liste! Kaum ein Accessoire versprüht mehr Eckkneipen-Nostalgie. Auch hier ein Wort der Warnung: Bitte so aufhängen, dass sie die Sicht nach hinten nicht blockiert.



Platz 4: die Flagge auf der Haube

Die große Flagge auf der Motorhaube lässt keinen Zweifel offen, welches Team angefeuert wird. Sie sollte jedoch auch so groß sein, wie die Motorhaube selbst. Ach ja, hitze- und witterungsbeständig auch. Wir wollen ja schließlich diesmal wieder die Gruppenphase der EM überstehen.



Platz 3: die Außenspiegel-Überzieher

Auch die Außenspiegel können Flagge zeigen. Mit Überziehern für die Spiegel in Fan-Farben sind auch sie bereit für die Siegesfeier. Hier müssen Fußballfans jedoch zwingend darauf achten, dass der Stoff nicht die Sicht nach hinten blockiert. Dann verstößt man gegen Paragraf 56 der StVZO und muss ein Knöllchen befürchten. Autos mit einem Totwinkelassistenten sind für dieses Fan-Equipment leider ungeeignet.



Platz 2: die Magnetflaggen

Keine Lust auf dauerhafte Sticker mit hartnäckigen Rückständen? Dafür gibt es Magnetflaggen. Sie sind schnell angebracht und lassen sich ebenso schnell wieder entfernen, ganz ohne Rückstände. Dafür muss das Auto natürlich magnetisch sein! Sorry, Alu-Motorhauben, Kunststoff-Kotflügel und Glas-Kofferraumklappen.



Platz 1: die Fensterflagge

Der Klassiker zuerst! Kein großes Fußballturnier geht mehr ohne Flaggen an den Fenstern. Die Installation ist einfach und schnell, sie sind günstig und stets gut zu sehen. Aber: Bitte nicht auf der Autobahn benutzen! Für den innerstädtischen Autokorso spricht jedoch nichts gegen die Fahne.



Ist ein Autokorso eigentlich erlaubt?

Wer durch die StVO stöbert, erhält schnell die Antwort: Nein! Unnötiger Lärm durch Hupen und grundloses Hin- und Herfahren sind streng genommen nicht gestattet. Aber Ordnungshüter:innen drücken bei großen Sportveranstaltungen, wie etwa der EM 2024, ein Auge zu und greifen nur bei akuter Gefährdung in die Feierlichkeiten auf vier Räder ein. Sollten sich Anwohner:innen jedoch beschweren, kann der Corso ein Knöllchen wegen Lärmbelästigung (bis 80 Euro) oder Belästigung durch wiederholtes Hin- und Herfahren (bis zu 100 Euro) nach sich ziehen.