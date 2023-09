Mit dem VW Passat B9 wird es erstmals seit 1988 keine Stufenheckvariante mehr geben. Wie die Limousine hätte aussehen können, präsentiert die Computer-Illustration von X-Tomi Design!

Während der vollelektrische VW ID.7 2023 als Limousine debütierte und auch eine Kombi-Version in den Startlöchern steht, hat VW das Angebot an Karosserieformen für den Passat (B9) bis auf den Variant eingestampft. Ein Stufenheck ist nicht in Planung und wird wegen der mauen Erfolgsaussichten auch nicht in Erwägung gezogen. Denkwürdigerweise soll der eng verwandte und im gleichen Werk in Bratislava (Slowakei) gefertigte Skoda Superb in beiden Karosserievarianten angeboten werden. Was Passat-Fans entgeht, hat Illustrator X-Tomi Design auf Facebook gezeigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Illustration: VW Passat (B9) als Limousine

So schneidet der ungarische Designer die große Heckklappe des VW Passat (B9) digital ab und ersetzt sie durch ein klassisches Limousinenheck. Auch die Dachreling musste im Zuge der Umwandlung weichen. Das Ergebnis sieht genauso stimmig aus wie die Optik vergangener Passat-Limousinen – nur sportlicher wirkt es dadurch nicht. Bei der braven Motorenpalette, bestehend aus Benzinern, Dieseln und Plug-in-Hybriden von 122 bis 272 PS (90 bis 200 kW), dürften das jedoch auch die Wenigsten erwartet haben.