Golf Rallye G60/Escort RS Cosworth: Classic Cars Golf Rallye G60 vs. Escort RS Cosworth

Mit dicken Backen ging es für VW und Ford in die 90er – Understatement ist bei Rallye-Autos fehl am Platze.

VW Golf II Rallye G60 vs Ford Escort RS Cosworth – Rallye-Stars von gestern

Die breitere Spur für die Homologation in der Gruppe A machte die markanten Kotflügel aus Blech notwendig.

Der in Brüssel gefertigte Rallye-Golf war qualitativ hochwertig und begeisterte mit seiner Alltagstauglichkeit.

Rallye Portugal 1993: Mit dem Laufsieg von Francois Delecour und Daniel Grataloup begann die Erfolgsgeschichte des schnellen Sierra-Nachfolgers. Am Ende der Saison belegte Ford den zweiten Platz in der Marken-WM.

VW Golf II Rallye G60 vs Ford Escort RS Cosworth – Rallye-Stars von gestern

Sie sind jung, sie sind wild, sie sind Stars: Ein Quartett aus vier ehemaligen Rallye-Assen geizt nicht mit seinen Reizen. Im zweiten Teil stellen wir den VW Golf II Rallye G60 und den Ford Escort RS Cosworth vor.

Ford hatte die Rallye-Einsätze bei der Entwicklung des Escort RS Cosworth von Anfang an ganz oben auf der Prioritätenliste. Der erfolgreiche Sierra stand mit dem nahenden Ende der Baureihe vor dem Aus. Der Nachfolger sollte kompakter, aber nicht minder leistungsfähig werden. Also packte man den verkürzten Sierra-Antrieb unter die Karosserie des 1991 vorgestellten Escort. Seine ausgestellten und stilbildenden Kotflügel verdankte der neue Topsportler der breiten Spur. Tatsächlich hatten die Karosserien von Escort und "Cossie" übrigens nur die Dachhaut gemeinsam. Der Sportler wurde bei Karmann in Rheine gebaut. Weitere Besonderheit: Beim Basis-Escort mit Vorderradantrieb saß der Motor quer, beim Cosworth war er längs im Vorderwagen untergebracht.

Classic Cars Audi quattro/Mitsubishi Lancer 2000 Turbo: Classic Cars Audi quattro gegen Lancer 2000

Traumautos: G60 Rallye & Escort Cosworth

Als VW 1989 den Rallye-Golf ankündigte, sprachen Kritiker zunächst von einem "immer verwirrenderen Angebot". Neben dem regulären GTI, dem exklusiven Limited sowie dem vorderradgetriebenen G60 sollte jetzt auch noch eine Allrad-Variante mit G60-Motor folgen? Immerhin war jedes Modell für sich einzigartig, der Rallye-Golf sogar noch einzigartiger. Denn der Golf II RallyeG60 unterschied sich als Homologationsmodell für die Rallye-Einsätze in der Gruppe A deutlich von seinen Brüdern. Mit üppigen Kotflügelverbreiterungen trug er seine Potenz zur Schau. Dabei handelte es sich im Übrigen nicht um einfache Aufsätze wie bei den GTI-Verbreiterungen. Sie waren vielmehr fester (Blech-)Bestandteil der in Brüssel gefertigten Rallye-Golf-Karosserie. Auch die Rechteck-Scheinwerfer gehörten zu den Erkennungsmerkmalen des neuen Topmodells. Das höhere Gewicht von Blech und Antrieb drückte auf die Fahrleistungen. Immerhin wusste das Fahrverhalten des 44.500 DM teuren Volkswagens zu begeistern. Und darauf kam es schließlich an: Der Allradantrieb spielte vor allem auf Schotter, Schnee und Eis seine Stärken aus. Die Technik stammte vom seit 1986 erhältlichen Golf syncro. Das bedeutete: Grundsätzlich wurden zunächst einmal die Vorderräder angetrieben.

Classic Cars Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II: Wertentwicklung 190 EVO II geht gegen 300.000 Euro

Bei Drehzahlunterschieden – sprich: wenn die vorderen Räder durchdrehten – verhärtete das Silikonöl im Visco-Gehäuse, die entstehenden Reibungskräfte übertrugen das Drehmoment auf die Lamellen der dortigen Kupplung und trieben damit auch die Hinterräder an. So bot der Rallye-Golf beste Arbeitsbedingungen für Erwin Weber und Manfred Hiemer, die im Kampf um die Deutsche Rallye-Meisterschaft mitreden wollten. Jeder unserer Protagonisten hat so seine Eigenheiten – und seine Fans.

Technische Daten Ford Escort RS Cosworth VW Golf II Rallye G60 Motor R4, Turbo R4, G60-Lader Hubraum 1993 ccm 1763 ccm Leistung 220 PS 160 PS Maximales Drehmoment 290 Nm 225 Nm Getriebe Fünfgang Fünfgang Antrieb Allrad Allrad 0-100 km/h 6,3 s 9,0 s Höchstgeschwindigkeit 221 km/h 208 km/h Leergewicht 1290 kg 1250kg L/B/H in mm 4211/1738/1425 4035/1700/1400 Bauzeit 1992-1996 1989-1991 Stückzahl 7145 5000 Preis 59.730 Mark (1994) 44.500 Mark (1989)