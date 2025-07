In Südafrika heißt der ärgste Rivale des VW Golf GTI nicht Hyundai i30 N oder Ford Focus ST, sondern AK-47. Das meint zumindest Panzerungs-Experte SVI Engineering und beschert dem 8er-Golf eine kugelsichere Außenhaut.

Im Innenraum macht sich die Panzerung vor allem an den Türausschnitten bemerkbar.

Der VW Golf GTI von SVI sieht bis auf die Show-Folierung in Polizei-Optik täuschend serienmäßig aus. Dabei bietet der Wolfsburger eine hemdsärmelige Panzerung.

Seit 1976 machen Tuner den VW Golf GTI schneller, stärker, breiter, tiefer, leichter, luxuriöser und meistens auch lauter. In Sachen Sicherheit gehören normalerweise größere Bremsen, Sechspunktgurte und ein Überrollkäfig zu den Mitteln der Wahl. Was aber, wenn es gar nicht darum geht, den Erstplatzierten im Castrol-S des Nürburgring-GP-Kurses zu Divebomben? Beim Stichwort "Bomben" gehört SVI Engineering aus Südafrika zu den weltweiten Präventiv-Adressen. Neben Geldtransportern, Militärfahrzeugen, gepanzerten Limousinen und unzähligen kugelsicheren Toyota Hilux gehört nun auch der VW Golf GTI zum Modellsortiment.

Zurecht kann man sich die Frage stellen, warum der Wolfsburger Volkssportler eine Panzerung auf Niveau oberhalb von Beschussklasse B4 und Antiballistik-Glas benötigt. Als VIP-Shuttle taugt der knapp 4,3 m lange Kompakte nur bedingt. Außerdem kommen Frontantrieb und Fahrwerk schnell an ihre Grenzen, wenn feindselige Menschen den Golf von der Straße drängen wollen. Und selbst in Bananenrepubliken dürfte der Sozialneid nicht groß genug ausfallen, um dem GTI beziehungsweise seinen Insass:innen mal eben die Kugel zu geben. Die offizielle Erläuterung: Laut SVI Engineering soll der getunte VW im Polizeidienst den Ort des Verbrechens schnell erreichen und gleichzeitig mehr Sicherheit in Risikozonen bieten. Mit anderen Worten: Schnell rein, aufklären, dem Kugelhagel trotzen und ebenso schnell wieder raus.

Kugelsicherer VW Golf GTI von SVI hält sogar AK-47-Schüssen stand

Dafür gönnt SVI Engineering dem VW Golf GTI nicht nur 3,5 cm dicken Panzerstahl an Türen, Säulen, Kotflügeln oder am Dach, sondern auch das eben erwähnte Antiballistik-Glas. Das vergleichsweise leichte und doch widerstandsfähige Material hält vier Schüsse vom Kaliber 7,62 x 39 mm auf einer 30 cm großen Fläche aus, wie sie auch die weit verbreitete AK-47 verschießt. Eine normale B4-Panzerung würde lediglich vor Handfeuerwaffen schützen. 340 kg Mehrgewicht bringt der Kompaktsportler dadurch auf die Waage.

Auch interessant:

Zwar tunt SVI Engineering das Fahrwerk des VW Golf GTI, nicht aber den Motor. Der aufgeladene Vierzylinder lässt es bei 265 PS (195 kW) beziehungsweise im Clubsport bei 300 PS (221 kW) bewenden und dürfte demnach etwas länger für den Sprint auf 100 km/h brauchen als die bisher knapp sechs Sekunden. Immerhin bietet der südafrikanische Betrieb seine Panzerung auch für den bis zu 333 PS (245 kW) starken Golf R mit Allradantrieb an. Kostenpunkt für den Umbau: umgerechnet etwa 32.000 Euro, exklusive Steuern.