Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen 4688/1902/1658 mm Leergewicht ab 2081 kg Leistung von 190 bis 407 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 48.050 Euro

Die zweite Generation Volvo XC60 (2017) ist auf dem Markt. Das runderneuerte Kompakt-SUV startet zu Preisen ab 48.050 Euro. Zur Auswahl stehen jeweils zwei Benzin- und Dieselmotoren sowie ein Plug-In-Hybrid.

Seit Juli dieses Jahres steht die neue Generation des Volvo XC60 z(2017) um Preis von mindestens 48.050 Euro beim Händler, die Produktion startete allerdings schon Ende April. Optisch präsentiert sich das neue Kompakt-SUV wie der kleine Bruder des ebenfalls noch sehr jungen XC90. Das Scalable Product Architecture (SPA) sorgt dafür, dass dem XC60 (2017) sämtliche technologischen Fähigkeiten und Antriebe offen stehen, über die auch sein größerer Bruder verfügt. Das bedeutet, zum Einstieg gibt es fünf Motorisierungen: Einstiegsmodell ist der D4 AWD mit einem 190 PS starken Vierzylinder-Dieselmotor, ein weiterer Diesel mit 235 PS arbeitet im D5 AWD. Außerdem sind zwei Benziner erhältlich. Der T5 AWD leistet 254 PS, der T6 AWD satte 320 PS. Der Volvo XC60 (2017) als Plug-in Hybrid T8 Twin Engine AWD stellt die Topmotorisierung dar, deren Leistung sich auf eine Systemleistung von 407 PS summiert. Hierbei treibt der Benzinmotor die Vorderachse und der Elektromotor die Hinterachse an.

Volvo XC60 (2017) im Video:

Preis: Volvo XC60 (2017) ab 48.050 Euro

Die Kraftübertragung übernimmt im Volvo XC60 (2017) eine Achtgangautomatik, auch Allradantrieb ist serienmäßig. Bei den Ausstattungen stehen für den jungen Schweden die drei Ausstattungslinien Momentum, R-Design und Inscription zur Wahl. Schon in der Basisausstattung kommt das SUV unter anderem mit dem "Oncoming Lane Mitigation System", das Zusammenstöße mit entgegenkommendem Verkehr durch einen aktiven Lenkeingriff verhindert. Auch die "Run-off Road Protection", die beim Abkommen von der Straße vor Verletzungen schützt, sowie die "Road Edge Detection" zum Schutz vor dem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrbahn gehören zum Serienumfang. Wie aus dem großen Bruder bekannt, übernimmt auch im Volvo XC60 (2017) ein großes Tablet die Bedienung und bringt Hightech in die skandinavische Wohlfühllandschaft aus Holz und Leder.



Volvo XC60 (2017) im Crashtest

Dass die Schweden sichere Autos bauen, ist weitgehend bekannt. Im aktuellen Euro NCAP Crashtest stellt das jetzt auch der Volvo XC60 (2017) unter Beweis. Das SUV sichert sich die Top-Bewertung mit fünf Sternen und schneidet in allen Kategorien herausragend ab. So gibt es beim Insassenschutz mit einer 98-Prozent-Wertung nichts zu meckern. Nur der Passagier auf dem Beifahrersitz muss bei einem Frontalcrash leichte Verletzungen im Brustbereich fürchten. In allen anderen Crash-Situationen bekam der Volvo volle Punktzahl. Auch die kleineren Passagiere fahren im Volvo XC60 (2017) sicher mit (87 Prozent). Für Fußgänger besteht Verletzungsgefahr im Bereich der A-Säulen sowie der Scheinwerfer (76 Prozent). Besonders positiv hebt die Organisation hier den vorderen Stoßfänger hervor. Dabei kommt es in der Regel gar nicht zu einer Kollision, da der Notbrems-Assistent im Test perfekte Arbeit geleistet hat. So wird dieser Assistent auch in der Kategorie Assistenzsysteme (95 Prozent) besonders hervorgehoben, da er in allen Situationen – selbst bei hohen Geschwindigkeiten – zuverlässig funktionierte.