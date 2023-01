... Volvo V70 mit der beachtlichen Anhängelast von bis zu zwei Tonnen ein Bündel an Assistenzsystemen und als optische Aufwertung Chromzierrat.Unter der Haube gebrauchter V70 gibt es eine riesige Auswahl an Aggregaten und sogar etwas Exotik.

"Lastenträger mit Laster", so ließe sich der Volvo V70 als Gebrauchtwagen umschreiben. Der Schwedenkombi hat ohne Frage eine Menge Vorzüge, die ihn für Käufer interessant machen – etwa das große Platzangebot und die immense Anhängelast. Allerdings gibt es auch Probleme!

Es sieht schlecht aus für gebrauchte Volvo V70: Stellt man den Schweden-Kombi neben seinen legitimen Nachfolger V90, sieht man nicht nur an der Modellbezeichnung, dass er in die Jahre gekommen ist. Leider gibt es für den Volvo V70 als Gebrauchtwagen auch bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) keine gute Noten: "Nordlicht mit Schattenseite", überschreibt der "TÜV-Report 2017" das Kapitel zum gebrauchten Volvo V70. Aber natürlich haben gebrauchte V70 auch ihre Qualitäten: Sie sind in der Robustheit von Federn und Antriebswellen oder beständigen Bremsen jüngerer Modelle zu finden. Doch es gibt eben auch eine Menge Macken: So monieren die Tester beim gebrauchten Volvo V70 am Fahrwerk zu oft schwächelnde Lenkungen und Spurstangengelenke oder erhöhten Verschleiß an den Bremsscheiben bei älteren Exemplaren. Diese Knackpunkte sollten Interessenten durchchecken lassen, auch den Auspuff bei Modellen von 2007 und früher.

Volvo V70 als Gebrauchtwagen kaufen

Aufgrund gesunkener Zulassungszahlen taucht der Volvo V70 nicht mehr in der aktuellen Pannenstatistik des ADAC auf. Zuletzt schnitt der Schweden-Kombi dort aber ebenfalls nur "durchschnittlich pannensicher" ab. Schwerpunktmäßig trafen Diesel-Modelle der Baujahre bis 2015 Defekte an Ventilen der Abgasregelung. Bis 2012 gebaute Selbstzünder litten unter verstopften Partikelfiltern und Fehlfunktionen der Luftmassenmesser. Bei älteren Modellen gebrauchter Volvo V70 bis 2008 klemmten vergleichsweise häufig die Zündschlösser, auch die Turbolader streikten. Gleich mehrere Rückrufe trafen den Volvo V70 und sein Schwestermodell, die Limousine S70, in den vergangenen Jahren: Die größte Aktion wurde im September 2009 gestartet: Rund 15.500 Fahrzeuge mit Partikelfilter aus der Bauzeit 2006 bis 2010 drohte aufgrund zu hoher Motorölverdünnung ein Motorschaden. Die erste Auflage des Volvo V70 kam 1996 auf den Markt – als Nachfolger des 850. Von 2000 bis 2007 gab es Generation Nummer zwei zu kaufen, von 2007 bis 2016 schließlich die dritte, die komfortabler und besser verarbeitet war als der Vorgänger. Das Facelift von 2013 brachte dem Volvo V70 mit der beachtlichen Anhängelast von bis zu zwei Tonnen ein Bündel an Assistenzsystemen und als optische Aufwertung Chromzierrat.

Große Motorenauswahl bei gebrauchten V70

Unter der Haube gebrauchter V70 gibt es eine riesige Auswahl an Aggregaten und sogar etwas Exotik. Es wurden Reihenvier-, Fünf- und Sechszylindermotoren sowie V6-Motoren verbaut. Ab der zweiten Generation kommen die Benziner auf 140 PS bis 304 PS. Die Diesel decken eine Spanne von 109 PS bis 215 PS ab. Die Erdgasversion V70 BiFuel (zweite Generation) kommt auf 140 PS. Für die dritte Auflage wurde eine FlexiFuel-Version für den Betrieb mit einem Gemisch aus 85 Prozent Ethanol und 15 Prozent Benzin gebaut (145 PS bis 231 PS). Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird ein gebrauchter Volvo V70 D3 Kinetic mit 136 PS von 2013 mit durchschnittlich 15.700 Euro gehandelt. Die Schwacke-Liste gibt dabei eine durchschnittliche Laufleistung von 82.600 Kilometer an. Mit noch 10.900 Euro und bereits 169.000 Kilometern wird der V70 R der zweiten Generation mit 300 PS von 2007 geführt. Ein Exemplar des BiFuel aus dem gleichen Baujahr führt Schwacke mit 6950 Euro und 169.000 Kilometern.