Was tun, wenn das Auto durch die HU fällt?

Was passiert, wenn das Auto bei der Hauptuntersuchung durchfällt? In solchen Fällen ist eine Nachprüfung nötig, die an strikte Fristen und klare Regeln gebunden ist. Wir erklären, worauf Autobesitzer:innen achten müssen!

Alle 24 Monate ist es für Autobesitzer:innen wieder an der Zeit: Die Hauptuntersuchung (HU) steht an. Prüfstellen wie TÜV, GTÜ, KÜS oder Dekra überprüfen dabei den Zustand des Fahrzeugs und entscheiden, ob es die gesetzlich vorgeschriebene Prüfplakette für weitere zwei Jahre erhält. Wird diese nicht erteilt, weil erhebliche Mängel festgestellt wurden, ist eine Nachprüfung erforderlich. Dabei gelten strenge Fristen und Vorschriften, die unbedingt einzuhalten sind, um zusätzliche Kosten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Nachprüfung nach der Hauptuntersuchung: Fristen und Dokumente

Wenn das Fahrzeug bei der Hauptuntersuchung durchfällt, haben Fahrzeughalter:innen exakt einen Monat Zeit, die festgestellten Mängel zu beheben und das Fahrzeug zur Nachprüfung erneut vorzuführen. Ob diese Nachprüfung in der gleichen Werkstatt oder Prüfstelle wie die ursprüngliche Hauptuntersuchung erfolgt, können sich Fahrzeughalter:innen selbst aussuchen. Allerdings ist es wichtig, dass bei der Nachprüfung der Prüfbericht der ursprünglichen HU sowie der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) erneut vorgelegt wird. Ohne diese Dokumente kann keine Nachuntersuchung durchgeführt werden, was wiederum eine neue vollständige Hauptuntersuchung erforderlich macht.

Kosten der Nachprüfung beim "TÜV"

Die Nachprüfung ist deutlich kostengünstiger als eine vollständige Hauptuntersuchung. Je nach Prüfstelle und Region liegen die Kosten durchschnittlich zwischen 20 und 35 Euro. Um zusätzliche Ausgaben zu vermeiden, sollten Fahrzeughalter:innen schnellstmöglich einen Termin zur Nachprüfung vereinbaren. Verstreicht die Frist von einem Monat, ohne dass die Nachprüfung erfolgt ist, wird eine neue, vollständige HU fällig, inklusive aller damit verbundenen Kosten. Diese können für eine reguläre HU je nach Fahrzeugtyp und Prüforganisation zwischen 100 und 150 Euro betragen, je nach Bundesland sogar mehr.

Zudem drohen bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei weitere Unannehmlichkeiten. Wer mit einem Fahrzeug unterwegs ist, das die HU nicht bestanden hat und keine gültige Plakette vorweist, riskiert ein Bußgeld in Höhe von mindestens 40 Euro. Um das zu vermeiden, sollte der Prüfbericht der fehlgeschlagenen HU bis zur Nachprüfung im Fahrzeug mitgeführt werden. Das Dokument kann belegen, dass man sich noch innerhalb der Frist für die Nachprüfung befindet und so das Bußgeld abwenden (Alle Gebühren: Stand September 2024).