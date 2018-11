der Porsche 911 (997) siegt in allen Altersklassen. Das ein Fahrzeug in allen Klassen so erfolgreich abschneidet, ist das erste Mal in der Geschichte des TÜV-Mängelreport.

Jedes Jahr zeigt der TÜV Mängelreport die Gewinner und die Verlierer der Hauptuntersuchung. Der Auswertung liegen 8,8 Millionen untersuchte Fahrzeugen zu Grunde, die zwischen Juli 2017 und Juni 2018 zur HU vorstellig wurden. Der TÜV kommt zu dem Ergebnis, dass jedes dritte Auto mit Mängeln unterwegs ist. Bei jedem fünften Auto (22,1 Prozent) sind diese so gravierend, dass die HU-Plakette sgoar verwehrt wurde. 0,06 Prozent der getesteten Autos mussten sofort stillgelegt werden. Positiv zu erwähnen ist, dass die Zahl der Autos ohne Mängel von 65,4 auf 66,3 Prozent gestiegen ist. Geringe Mängel wiesen 11,7 Prozent der untersuchten Fahrzeuge auf. Somit erhalten drei Viertel (77,9 Prozent) aller geprüften Autos die TÜV-Plakette beim ersten Anlauf. Im TÜV Mängelreport 2018 hat der Prüfverein festgestellt, dass älteren Fahrzeugen die Plakette im ersten Anlauf nicht zugeteilt wird. Die Mängelquote korreliert mit Fahrzeugalter: Von den Autos, die bis zu drei Jahren alt sind, weisen 5,8 Prozent erhebliche Mängel auf. Bei fünf Jahre alten Autos beträgt die Quote 10,5 Prozent. Bei 29,4 Prozent der Autos, bis zu elf Jahre alt sind, muss in der Werkstatt nachgebessert werden, bis die HU-Plakette erteilt wird. Der Altersdurchschnitt, der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge liegt bei 9,4 Jahren. Mehr zum Thema: Kosten der HU variieren

Die TÜV-Checkliste (Video):

Das sind die Gewinner & Verlierer des TÜV Mängelreports 2018