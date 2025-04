Ein SUV oder doch ein Kompakter? Von einem Premiumhersteller oder einem Importeur? Verbrenner oder E-Auto? Die AUTO ZEITUNG verrät, welche Marke und welches Modell 2024 weltweit besonders beliebt war und ob der Bestseller auch in Deutschland so erfolgreich war.

Tesla Model Y ist weltweit das meistverkaufte Auto 2024

Viele Jahre war der Toyota Corolla das meistverkaufte Auto der Welt. 2023 gab es einen neuen Titelträger, der auch 2024 seinen Platz an der Spitze behauptet – und dieser fährt elektrisch. Vier Jahre nach seinem Start ist das Tesla Model Y 2024 das weltweit meistverkaufte Auto. Mit 1,09 Mio. verkauften Einheiten zwischen Januar und Dezember 2024 belegt das Model Y Platz eins.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

​

Toyota weiterhin stark

Zwei Dauerbestseller von Toyota haben aber nur knapp das Nachsehen. So klettert der Toyota Corolla mit 1,08 Mio. verkauften Einheiten von Platz drei auf Platz zwei der meistverkauften Autos 2024. Etwas weniger häufig wurde der Toyota RAV4 gekauft, der mit 1,02 Mio. Einheiten den dritten Platz der globalen Rangliste belegt.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Dafür steht das "T" im Markenlogo von Tesla (Video):

Der Schwerpunkt liegt beim japanischen Autobauer bisher auf Hybriden. Erst jüngst hat das Unternehmen mit dem Urban Cruiser sein zweites Elektroauto vorgestellt. Kein Platz auf dem Siegertreppchen, dennoch weltweit sehr beliebt sind der Ford F-Series sowie der Honda CR-V, die Platz vier und fünf belegen. Die hier genannten Daten basieren auf den Veröffentlichungen auf statista.com.

Tesla auch in Deutschland noch erfolgreich?

Wie schnitt der weltweite Spitzenreiter in Deutschland ab? Konnte das Elektro-SUV hier ebenfalls einen Spitzenplatz belegen? Zwischen Januar und Dezember 2024 wurden in Deutschland 2,82 Mio. Pkw neu zugelassen, wie aus den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. In den Top-10 gibt es kein reines Elektroauto. Das Tesla Model Y landet hier auf Platz 20. Die ersten drei Plätze gehen wie im vorangegangenen Jahr wieder an VW. In den Top-10 platzieren sich insgesamt fünf VW-Modelle.

Auch interessant:

Wenig überraschend: Deutschlands beliebtester Wagen war 2024 der VW Golf. So wurden vom Kompakten, der 2024 seinen 50. Geburtstag feierte, exakt 100.183 Exemplare neu zugelassen. Danach folgen etwas abgeschlagen der VW T-Roc (75.398 Exemplare) und auf dem dritten Platz der VW Tiguan (67.057 Exemplare). Zum Vergleich: Vom Model Tesla Y wurden in Deutschland 2024 29.896 Exemplare erstmals zugelassen.