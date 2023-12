Toyota bringt anlässlich des Titel-Triples bei der WRC-Weltmeisterschaft ein Toyota GR Yaris Sondermodell auf den Markt. Der kleine Sportwagen ist auf 300 Exemplare limitiert und bringt unter anderem eine exklusive Fahrwerksabstimmung mit sich. Das ist sein Preis!

WRC-Sondermodell des Toyota GR Yaris aufgelegt

Den Dreifach-Sieg von Toyota bei der Weltmeisterschaft des World Rallye Championship (WRC) feiert der japanische Hersteller mit einem Toyota GR Yaris Sondermodell. Die Leistungsdaten des Dreizylinder-Turbos entsprechen mit 261 PS (192 kW) und einer Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,5 s dem des bekannten GR Yaris – ebenfalls mit Allradantrieb versteht sich. Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team selbst hat sich beim GR Yaris Sondermodell der Fahrwerksabstimmung angenommen. Details zum Setup möchte der Hersteller allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Darüber hinaus ist im WRC-Sondermodell das "High-Performance"-Paket enthalten, das ein Torsen-Sperrdifferenzial beinhaltet und zur Verbesserung der Traktion beitragen soll. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Toyota auf der Japan Mobility Show (2023) im Video:

Optisch tritt das Toyota GR Yaris Sondermodell in den Farben von Gazoo Racing auf, wahlweise in Karminarot Metallic oder Platinumweiß Perleffekt lackiert. Alle Modelle liefert Toyota stets mit 18-Zöllern im Zehnspeichen-Design aus sowie mit rot lackierten Bremssätteln. Apropos Bremsen: Die zweiteiligen Bremssättel messen 365 mm und werden mit zusätzlichen Lufteinlässen gekühlt. Den Preis für die auf 300 Stück limitierte WRC-Edition gibt der Hersteller mit 42.490 Euro an. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt im Frühsommer 2024. Die Bewerbungsfrist für die Bestellmöglichkeit eines Toyota GR Yaris WRC-Sondermodells lief von 27. November bis 4. Dezember.