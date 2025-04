An der Front wird der Breitbau von einer gänzlich neu gestalteten Stoßstange untermalt, die optisch nur noch aus Lufteinlässen zu bestehen scheint und den Fahrtwind dank eines Frontsplitters messerscharf in oben und unten unterteilt.

Los Angeles bei Nacht. Brian O'Conner (Paul Walker) steigt in sein Auto. Als die Tür zugeht, sind die rot-schwarzen Dekals an der Flanke auszumachen. "Result Japan" steht dort geschrieben. O'Connor startet den Dreizylin ... Dreizylinder? Moment mal. Und ein Toyota GR Yaris? Auch, wenn genau diese Szene so natürlich nie passiert ist, ist Paul Walker doch schon 2013 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, vermag der vom japanischen Tuner aufgemotzte Hot Hatch doch genau dieses Bild heraufzubeschwören. Im Stile der späten 90er- und frühen Nullerjahre hat Result Japan nämlich den GR Yaris in die Breite gezogen und nach allen Regeln der Kunst zu einem wahren Spoilermonster aufgeblasen. Fast-&-Furious-verdächtig!

Wenngleich die Faktenlage zu dem Umbau vergleichsweise dünn ist, darf sich Result Japan rühmen, den Toyota GR Yaris vorne um spektakuläre 90 und hinten um 130 mm verbreitert zu haben. Dafür hat die Tuningschmiede für vorne wie hinten neue Kotflügel aus dem Vollen gefräst, die das alles andere als gewöhnliche "Standardmodell" zum Langweiler abstempeln. An der Front wird der Breitbau von einer gänzlich neu gestalteten Stoßstange untermalt, die optisch nur noch aus Lufteinlässen zu bestehen scheint und den Fahrtwind dank eines Frontsplitters messerscharf in oben und unten unterteilt. Apropos Luft: Die Motorhaube, wahlweise aus Carbon, ist über und übergespickt mit Lufteinlässen, um den Dreizylinder darunter im optimalen Temperaturfenster zu halten.

Result Japan pimpt den Toyota GR Yaris in Fast-&-Furious-Sphären

Ob der 1,6-l-Dreizylinder mit Turboaufladung noch die serienmäßigen 280 PS (206 kW) auf die Kurbelwelle spuckt, ist übrigens nicht überliefert. Diese Unklarheit hätte es bei Brian O'Conner definitiv nicht gegeben, wobei der Standardsprint von nur 5,5 s auf Tempo 100 und 230 km/h in einer Knallbüchse wie dieser mehr als respektabel sind. Zurück zum Bodykit, das durch Seitenschweller und eine monströse Theke auf dem Dachkantenspoiler finalisiert wird. Wer denkt, das sei schon die Spitze des Eisbergs, möge aber den Blick nach unten bewegen: Vermeintliche Turbo-Luftkanäle auf der Heckstoßstange in Kombination mit zwei vertikal angeordneten Auspuffendrohr-Paaren erzeugen regelrecht Nissan GT-R-Vibes. Eine Funktion dürften diese Rohre indes wohl kaum haben.

Kommen wir zum Eingemachten: den Preis. Dieser beträgt für das gesamte Paket 594.000 Yen (3670 Euro; alle Preise: Stand April 2025). Nicht enthalten sind allerdings weder die auf den Bildern zu sehenden Felgen als auch die spektakuläre Auspuffanlage – beides führt Result Japan nicht auf seiner Homepage. Der Heckspoiler kostet 198.000 Yen respektive 1223 Euro (mit Carbon: 220.000 Yen; 1360 Euro) extra, die Motorhaube mit Lufteinlass 99.000 Yen beziehungsweise 612 Euro (aus Carbon 222.000 Yen/1360 Euro) sowie der böse Blick 13.200 Yen/81,60 Euro. Lackierung und Montage sind nicht inkludiert. Über eine europäisch-deutsche Betriebserlaubnis müssen wir an dieser Stelle wohl auch nicht sprechen. Aber Träumen ist ja wohl erlaubt, nicht wahr Brian?