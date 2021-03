Die Technik teilt er sich mit dem klassischen Kleinwagen Yaris. Der Cross hat allerdings 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit und fällt in sämtlichen Abmessungen größer aus.

Mit optionalem Allradantrieb will der Toyota Yaris Cross die Klasse der City-SUV aufmischen.

Mit dem Toyota Yaris Cross bekommt das Segment der City-SUV ab 2021 Zuwachs. Der kompakte Japaner will mit Hybrid-Technik und optionalem Allradantrieb punkten. Das sind die Abmessungen und der geschätzte Preis,

Der Toyota Yaris Cross, der wie der neue Yaris auf der konzerneigenen GA-B-Plattform aufbaut, soll ab 2021 die Klasse der City-SUV aufmischen. Mit dem Kleinwagen teilt sich der Cross auch die Produktionsstraße im französischen Valenciennes. 150.000 Exemplare will man hier pro Jahr fertigen. Das kleine SUV wurde speziell für Europa entwickelt und soll neben seinem robusten Design mit einem intelligenten Allradantrieb und sparsamer Hybrid-Technik punkten. Der Yaris Cross hat zwar größere Abmessungen als sein Kleinwagen-Pendant, bleibt mit seinen 4,18 Metern Außenlänge aber erfreulich kompakt. Der Kofferraum fasst 390 Liter und lässt sich dank einer serienmäßig dreigeteilt umlegbaren Rückbank erweitern. Toyota verspricht dank 2,56 Metern Radstand großzügige Platzverhältnisse im Innenraum, in dem die Insass:innen ein Cockpit vorfinden, das stark dem des kleineren Yaris ähnelt. Die Sitzposition fällt allerdings höher aus. Ein Grund dafür ist die um 30 Millimeter größere Bodenfreiheit, die den Toyota Yaris Cross (2021) zum König des Feldwegs macht. Wer mehr Offroad-Tauglichkeit braucht, kann zum optionalen Allradantrieb greifen. Die Ausstattungsvariante "Adventure" unterstreicht die Ambitionen auch optisch – unter anderem mit einem Unterfahrschutz. Mehr zum Thema: Das ist der Toyota Yaris

Der Toyota Yaris Cross (2021) im Video:

Alles zu Abmessungen & Allradantrieb des Toyota Yaris Cross (2021)