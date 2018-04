Der Preis des Toyota C-HR, dessen Produktion im November 2016 angelaufen ist, startet bei 21.990 Euro. Als Crossover tritt er in direkte Konkurrenz zum Nissan Juke, Renault Captur oder Fiat 500X. Im Euro NCAP Crashtest erreicht das SUV die Bestnote.

Im Oktober startete der Vorverkauf des Toyota C-HR (2016) zum Preis von 21.990 Euro, seit November produziert Totoyta den Crossover im türkischen Sakarya. Zum Basispreis gibt es den 1,2-Liter-Turbobenziner mit 116 PS, der wahlweise auch mit Automatikgetriebe oder Allradantrieb geliefert wird. Ab 27.390 Euro gibt es das Mini-SUV als 1,8-Liter-Hybrid mit 122 PS, der auf Toyotas "New global architecture" (TNGA) basiert. Konkurrenz stellt der Toyota C-HR (2016) vor allem für andere Crossover wie den Nissan Juke, Renault Captur oder Fiat 500X dar. Dabei punktet er auch mit seiner Ausstattung, die in den vier Varianten C-HR, Flow, Style und Lounge angeboten wird. Wahlweise sind so ein Multimediasystem mit 4,2-Zoll-Display, Klimaautomatik, DAB-Radio und ein Regensensor mit an Bord während der Innenraum vom Lederlenkrad und silbernen Dekorelementen aufgewertet wird. Im Paket Style gibt es außerdem eine zweifarbige Metallic-Außenlackierung mit schwarzen Elementen und verdunkelte hintere Scheiben oben drauf.

Toyota C-HR (2016) zum Preis ab 21.990 Euro

In der Lounge-Variante fährt der Toyota C-HR (2016) Lounge in Vollausstattung vor. Dazu gehören auch ansonsten nur gegen Aufpreis erhältliche Assistenzsysteme wie ein Totwinkel-Assistent, der Rear Cross Traffic Alert (ein Assistent, der beim Rückwärtsfahren den Querverkehr überwacht), automatisch anklappbare Außenspiegel und ein Smart Key-System für den schlüssellosen Einstieg. Für diese Ausstattung beginnen die Preise des Toyota C-HR (2016) bei 30.390 Euro. Für etwas mehr gibt es dann unter anderem auch noch eine JBL-Soundanlage und eine Voll-LED-Beleuchtung. Zunächst war geplant, das Modell in Nordamerika als Scion anzubieten. Nachdem Toyota aber entschieden hat, diese jugendorientierte Marke einzustellen, wird es nun direkt über den Mutterkonzern vertrieben. Anfang kommenden Jahres soll der Toyota C-HR weltweit auf den Markt kommen.

Toyota C-HR (2016) im Crashtest

Im ersten Euro NCAP Crashtest beweist der Toyota C-HR (2016) seine Qualitäten als sicheres Auto und räumt mit insgesamt fünf Sternen die Bestnote ab. Besondern beim Schutz erwachsender Insassen punktet das Crossover und erreicht in der Kategorie 95 Prozent. Auch Kinder sind im C-HR sehr sicher. Da für Kinder bei einem Frontalcrash jedoch leichte Verletzungen am Rumpf drohen, erlangt der Toyota C-HR (2016) hier 77 Prozent. Dank der Notbremsfunktion vergibt der Euro NCAP in Sachen Fußgängerschutz 76 Prozent für den C-HR. Bei den Assistentsystemen besteht der Japander mit 78 Prozent. Besonders das System Toyota Safety Sense mit der Fußgängererkennung wird positiv hervorgehoben.