Mit dem handlichen tizi+ und einem iPhone oder iPad kann man jetzt immer und überall fernsehen. Alles, was man braucht, ist DVB-T-Empfang



Das Internet ist für viele Menschen zum ständigen Begleiter geworden, denn mit Smartphones wie dem Apple iPhone lassen sich praktisch überall E-Mails, Aktienkurse und jede Menge andere mehr oder weniger wichtige Informationen abrufen.

tizi+ bringt das TV-Programm mit DVB-T auf iPhone und iPad

In einigen Punkten ist aber auch heute noch das gute alte TV-Programm unschlagbar, wie so mancher Smartphone-Besitzer bei der letzten Europameisterschaft erfahren haben dürfte. Befindet man sich nicht in einem WLAN-Netzwerk, ist das Betrachten eines Video-Signals per Livestream in der Regel nicht praktikabel – sowohl mit Blick auf die übertragenen Datenmengen als auch die meist nicht dauerhaft vorhandene Datenübertragung in der benötigten Bandbreite. Außerdem ist man natürlich darauf angewiesen, dass die gewünschte Sendung überhaupt im Internet anzusehen ist.

Mit Hilfe von DVB-T ist es allerdings auch unterwegs problemlos möglich, das Fernsehsignal zu empfangen und dabei völlig unabhängig vom mobilen Internet zu sein. Als praktischer Begleiter für iPhone und iPad erweist sich in diesem Zusammenhang der handliche DVB-T-Empfänger tizi+ von equinux, der dank einer 16 Gigabyte großen MicroSD-Karte auch gleich zum mobilen Video-Recorder wird.

Selbst während der Fahrt im Auto können die Mitfahrer so das Fernseh-Programm betrachten, während sich der Fahrer auf den Verkehr konzentriert. Fährt man nicht gerade durch einen Tunnel, ist der DVB-T-Empfang selbst bei Autobahn-typischen Geschwindigkeiten problemlos möglich.

Mehr Auto-Themen: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNG

Das Rundum-Sorglos-Paket fürs mobile Fernsehen ist für 179,99 Euro erhältlich.Übrigens: Weil tizi+ die GPS-Koordinaten des iPhones nutzt, arbeitet der Sendersuchlauf am Urlaubsort besonders schnell!

az

Wir verlosen drei Exemplare unter allen Teilnehmern unseres Gewinnspiels! Jetzt mitmachen!

AUTO ZEITUNG