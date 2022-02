Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine hat die Bundeswehr ihre Bereitschaft erhöht. Dadurch könnte es in Deutschland vermehrt zu Militärtransporten kommen. Die AUTO ZEITUNG erklärt, wie man sich bei Militärkolonnen auf der Straße richtig verhält.

Wer aktuell in Deutschland unterwegs ist, dem könnten vermehrt Kolonnen von Bundeswehrfahrzeugen begegnen, denn das Militär hält sich aufgrund des Ukraine-Kriegs in erhöhter Bereitschaft. Für Autofahrende gibt es Regeln, die bei Kolonnen zu beachten sind. Zunächst müssen Autofahrer:innen erkennen, dass es sich um eine Militärkolonne handelt. Die beteiligten Kolonnenfahrzeuge tragen zur Erkennung eine blaue Flagge auf der Fahrerseite, mit Ausnahme des letzten Fahrzeugs, welches das Ende der Kolonne mit einer grünen Flagge anzeigt. Als zusätzlicher Hinweis, dass die Kolonne endet, dient häufig ein gelbes Blinklicht oder eine Tafel. Falls vorhanden, dürfen die Fahrzeuge der Kolonne auch ihr Blaulicht aktivieren. Die Erkennungsmerkmale einer Militärkolonne werden oft auch von Hilfs- und Rettungsfahrzeugen eingesetzt. Handelt es sich um eine Polizei-Kolonne, so verzichten die Kolonnenfahrenden auf die Flaggen, da die Polizeifahrzeuge selbst zur Erkennung ausreichen. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ratgeber Fahrbahnverengung bei Autobahn-Baustellen: Strafen Richtiges Verhalten bei Fahrbahnverengung

So die Rettungsgasse bilden (Video):

Autofahrende: Richtiges Verhalten bei Kolonnen-Verkehr