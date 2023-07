Mit Pick-ups wie dem VW Amarok fühlt sich sogar die Fahrt zum Baumarkt wie ein Abenteuer an. In Sachen Robustheit und knorrigem Auftritt schlägt der auf dem Ford Ranger basierende Lastesel jedes SUV und kann in zweiter Generation auch mit Onroad-Komfort überzeugen.

Dank Offroad-Beplankung und robustem Auftritt will man den Rumänen gleich mit in die Pampa mitnehmen, auch wenn er bis dato nicht mit Allradantrieb erhältlich ist. Dafür lässt sich der Fünf- beziehungsweise Siebensitzer sowohl als konventioneller Benziner, mit Flüssiggas als auch als Hybrid bestellen.

Hochdachkombis haftet in der Regel ein ordentlicher Batzen Nutzfahrzeug-Image an, was die preiswerten Praktiker nicht gerade attraktiv macht. Dacia ist es mit dem Jogger jedoch gelungen, trotz starren Groschenzählens ein Derivat auf die Beine zu stellen, das weder zu bieder noch zu billig wirkt.

Kaum länger als ein VW Up, bietet der Jimny zwar leider wegen des Umstiegs auf die Nutzfahrzeugvariante nur noch zwei Personen Platz, kann dafür aber mit einem umso größeren Laderaum (863 Liter) überzeugen. Ebenfalls ziemlich einzigartig gibt sich das raue, urtümliche Fahrgefühl. Allerdings müssen in Sachen Komfort, Sicherheit und Infotainment erhebliche Abstriche gemacht werden.

SUV Coupé-Fans fühlen sich auf den recht hoch montierten Sitzen in Verbindung mit der eher bescheidenen Übersichtlichkeit nach hinten pudelwohl. Dank einer breiten Motorenpalette vom wacker werkelnden 131 PS (96 kW) Dreizylinder über dynamische Plug-in-Hybride bis hin zum 2023 angekündigten Vollelektrischen ist für jeden was dabei. Nur Allradantrieb ist im Peugeot 408 bislang Fehlanzeige.

Wer erinnert sich noch an den Van? Bis vor wenigen Jahren hatten nahezu alle Marken unfassbar variable Raumgleiter in jeder erdenklichen Größe im Angebot, mit denen Familien glücklich in jeden noch so fernen Urlaub gefahren sind. All die praktischen Vorteile halfen nicht, im Vergleich zum SUV waren die "Pampersbomber" schlicht zu uncool. Auch die Umbennenung zur "Großraumlimousine" konnte die Gattung nicht retten. Mit dem Hyundai Staria kam 2021 endlich wieder Bewegung in die Van-Szene.

Mehr Bodenfreiheit, Kunststoffleisten, Allradantrieb: Die Mercedes C-Klasse All-Terrain ist schon auf dem Papier eine klare SUV-Alternative. Beplankte Kombis exisitieren schon fast so lange wie die ersten SUV und sind auch heute nicht ausgestorben. Im Falle der C-Klasse durchaus verständlich, verfügt sie doch über einen deutlich archaischeren und daher aufregenderen Look als der eng verwandte GLC.

Mit dem SUV-Boom ging sowohl eine drastische Abwandlung des Modellprogramms bei Herstellern als auch eine ausgeprägte Abneigung in vielen Bevölkerungsschichten einher. Wer das SUV-Gefühl erfahren will, ohne am Stammtisch um Erklärungen ringen zu müssen, sollte sich unsere Top-8 SUV-Alternativen näher anschauen.

Es soll also ein neues Auto her, mit vernünftigen Platzverhältnissen und einer hohen, weil übersichtlichen Sitzposition? Es sollte einen selbstbewussten und soliden Eindruck erwecken? Sowohl beim Waldspaziergang als auch beim Erklimmen von Bürgersteigen eine gute Figur machen? Der Griff zum SUV scheint da naheliegend. Immerhin handelt es sich bei den meisten Fahrzeugen dieser Gattung längst nicht mehr um hemmungslose Spritschlucker, die auf der Autobahn mit dem Fahrtwind armdrücken und auch sonst eher mit hölzernem Abrollkomfort sowie mit überschaubarer Raumausnutzung auffallen. Ihr Ruf ist dennoch – da sind sich Autofans und Umweltaktivist:innen ausnahmsweise einmal einig – umstritten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Obwohl es heutzutage nur so wimmelt von SUV in allen Segmenten, gibt es sie noch, die Alternativen. In unserem Top-8-Ranking haben wir charmante Derivate aufgeführt: für den leichten Offroad-Gebrauch beplankte Kombis, Allrad-Vans, Pick-ups, Crossover, Hochdachkombis und Vollblut-Geländewagen, die preislich nicht gleich sechsstellig ausarten. Warum auch ein italienischer Supersportwagen irgendwie zum SUV-Ersatz mutieren kann, erklären wir ebenfalls in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!