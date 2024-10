Subaru Impreza WRX STi: Illustration

Seit 2014 ist der Subaru WRX STi namentlich vom kompakten Impreza getrennt, fährt seit 2021 sogar als unabhängige Sportlimousine vor. X-Tomi Design hat die beiden Traditionsnamen in seiner Computer-Illustration wieder zusammengeführt. Eine verlockende Kombination!

Die Illustration des Subaru Impreza WRX STi erhellt die trübe Stimmung von sportlichen Subaru-Fans: Der Impreza kommt in Deutschland auf maximal 150 PS (110 kW), während es der Subaru WRX seit 2021 gar nicht mehr nach Europa schafft. Ganz zu schweigen vom BRZ, der im Gegensatz zum verwandten Toyota GR86 ebenfalls nicht in Deutschland angeboten wird. Beim aktuellen WRX kommt dazu, dass er vom Kompaktlimousinenkracher zum Crossover samt Höherlegung und Radlauf-Beplankungen umgemodelt wurde. Dazu sank die Leistung von 309 auf 275 PS (von 227 auf 202 kW). Warum also nicht zurück zu den Wurzeln der Rallye-Ikone? Die Computer-Illustration von X-Tomi Design strahlt schon optisch Präsenz und vor allem Potenz aus. Der blaue Lack und die goldenen Felgen erinnern an Zeiten, in denen ein gewisser Colin McRae im WRX über die Pisten fegte. Auch die obligatorische Hutze auf der Motorhaube zur Frischluftversorgung des Boxermotors darf nicht fehlen. Darüber hinaus hebt sich der fiktive Subaru Impreza WRX STi mit Spoileraufsätzen, Tieferlegung, roten Brembo-Bremszangen und einer aggressiver gestalteten Frontmaske vom Standardmodell ab. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Subaru Impreza (2024) Das kostet der Impreza Nr. 6

Der Subaru Solterra (2022) im Video:

Illustration lässt träumen: Subaru Impreza WRX STi

Natürlich müsste sich der Auftritt leistungstechnisch auch unter der Haube des Subaru Impreza WRX STi widerspiegeln: Aus dem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Boxer des WRX dürften sich mit wenigen Kniffen an Turbolader und Ladeluftkühler 350 PS (257 kW) kitzeln lassen. Mit größerem Aufwand wären sogar Zahlen jenseits von 400 PS (292 kW) vorstellbar. In Verbindung mit dem ausgeklügelten Allradsystem dürften Blitzstarts an der Ampel selbst Elektroautos schockieren. Und natürlich ließe sich auch ein Hybridsystem für den Anspruch an zeitgemäße Technik und zusätzlichen E-Boost in der Theorie umsetzen. Immerhin hat Subaru mit dem e-Boxer bereits eine interessante Lösung im Angebot, die einen Elektromotor mit dem – für die sportliche Fahrweise eher weniger geeigneten – CVT-Getriebe kombiniert. Unterm Strich wäre ein Subaru Impreza WRX STi alles andere als unmöglich. Fraglich ist schon eher der Verkaufserfolg vor dem Hintergrund immer strengerer Abgasnormen. Und wenn er doch noch Realität werden würde, würden wir in Deutschland wahrscheinlich doch wieder leer ausgehen.

Auch interessant: