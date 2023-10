Durch Veränderungen am Boxermotor und am Elektroantrieb sollen sich die Leistungen des Vollhybrids, der kurze Strecken rein elektrisch fahren kann, nicht verschlechtern.

Was früher der Subaru XV war, ist jetzt der neue Subaru Crosstrek (2024). Doch nicht nur der Name des Allradlers ist neu, wie die erste Testfahrt beweist.

Rund 40 Prozent der Subaru-Kundschaft in Europa hat sich 2023 für einen XV entschieden. Genau so wichtig für den Allrad-Spezialisten ist aber, dass sich zwei Drittel davon erstmals für die Marke entschieden haben. In diese großen Fußstapfen soll ab Januar 2024 der neue Subaru Crosstrek treten, der zur ersten Testfahrt bereitsteht. Das 4,50 m lange SUV übernimmt damit den Namen, den es bereits in Japan und den USA trägt – und erhält zugleich einige Modifikationen und Verbesserungen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Subaru Crosstrek (2024)

Am auffälligsten beim neuen Subaru Crosstrek (2024) ist die neue Front mit größerem Kühlergrill und markanterem Logo, einer höheren Motorhaube sowie anderen LED-Scheinwerfern. Die Kunststoff-Verkleidungen der Radkästen sind größer und auch die Seitenschweller fallen stärker ins Auge. Am Heck sind die neuen Rücklichter die wichtigste Veränderung. Bei den Antrieben entfällt das Basistriebwerk mit 1,6 l Hubraum und 114 PS (84 kW). Einziger Motor in der Preisliste ist zum Bestellstart Ende Oktober 2023 der zwei Liter große e-Boxer, der nun 136 PS (100 kW) statt wie bisher 150 PS (110 kW) leistet. Subaru verspricht sich davon eine Reduzierung des Verbrauchs und des CO2-Ausstoßes. Durch Veränderungen am Boxermotor und am Elektroantrieb sollen sich die Leistungen des Vollhybrids, der kurze Strecken rein elektrisch fahren kann, nicht verschlechtern. Die Höchstgeschwindigkeit steigt sogar von 193 auf 198 km/h.

Bei einer ersten Testfahrt auf abgesperrter Strecke in Österreich waren keine Leistungsunterschiede zwischen XV und dem neuen Subaru Crosstrek (2024) zu erfahren. Spürbar verbessert zeigte sich im neuen Crossover aber der Geräuschkomfort. Die modifizierte Lenkung arbeitet nun direkter und gibt eine stärkere Rückmeldung. Zum höheren Komfort tragen auch neue Vordersitze bei, die vor den vielen kleinen Erschütterungen der Fahrzeugkarosserie schützen und die dadurch verursachten Bewegungen von Kopf und Körper reduzieren. Dies soll auf Langstrecken zu einer entspannteren Reise ohne anschließende Rücken- oder Nackenschmerzen führen. Verbessert wurde auch das Eyesight-Sicherheitssystem, das jetzt über ein Frontradar verfügt. Es hilft dabei, Fußgänger:innen früher zu erkennen, die sich von der Seite nähern. Mit ähnlich guter Ausstattung wie bisher will Subaru den neuen Crosstrek ab 34.790 Euro (Stand: September 2023) anbieten.

Technische Daten des neuen Subaru Crosstrek (2024)

AUTO ZEITUNG 22/2023 Subaru Crosstrek Technische Daten Motoren 2,0-Liter-Vierzylinder + E-Motor Getriebe/Antrieb Stufenlose Automatik (CVT); Allrad Gesamtleistung 100 kW/136 PS Max. Drehmoment 182 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4495/1800 (2018)/1600 mm Leergewicht/Zuladung 1520/430 kg Kofferraumvolumen 315-1314 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 10,8 s Höchstgeschwindigkeit 198 km/h Verbrauch auf 100 km 7,7 l S Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 34.790 Euro Marktstart Januar 2024