Das erwartet uns aus Mlada Boleslav

Skoda hat den Superb als Limousine und Combi neu aufgelegt, die im Frühjahr 2024 in den Handel gerollt sind. Die vierte Generation startet bei einem Preis von 38.480 Euro (Stand: Juli 2024).

Ende 2024 startet der Skoda Elroq als E-Pendant zum Karoq. Davon leitet sich auch der Name ab, der sich aus "El" wie elektrisch und "roq", der Endung des Kompakt-SUV ableitet.

Bereits erhältlich sind die brandneue Superb-Generation und der überarbeitete Octavia. Das ist aber noch längst nicht alles, was die Marke mit dem Pfeil im Köcher hat. Alle Skoda-Neuheiten für 2024 gibts hier in der Übersicht!

Der neue Skoda Kodiaq ist seit Frühjahr 2024 erhältlich und bekommt wohl auch bald Gesellschaft von einem entsprechenden RS-Modell. Dieses sei fest eingeplant, bestätigte die tschechische VW-Tochter der britischen Autocar. Als Vorgeschmack zeigen wir eine Computerillustration (Stand: Juli 2024). Zudem hat Skoda den Superb als Limousine und Combi neu aufgelegt, der ebenfalls seit Frühjahr 2024 im Handel ist. Die vierte Generation startet bei einem Preis von 38.480 Euro (Stand: Juli 2024). Auch der Skoda Octavia erfährt 2024 Zuwendung in Form eines Facelifts. Dabei fällt das Facelift Skoda-typisch verhalten aus. Der Innenraum profitiert von leistungsstärkerer Hardware, außen machen sich leichte Designänderungen bemerkbar.

Leslie & Cars zeigt den Skoda Kodiaq (2024):

Neuheiten: Alle neuen Skoda-Modelle 2024

Ende 2024 folgt von Skoda schließlich die erste elektrische Neuheit für dieses Jahr: Der Skoda Elroq startet dann nämlich als E-Pendant zum Karoq. Davon leitet sich auch der Name ab, der sich aus "El" wie elektrisch und "roq", der Endung des Kompakt-SUV ableitet. Bereits 2023 angeteasert, aber noch weiter in der Ferne liegen ein elektrischer Fabia-Nachfolger, der den Namen Epiq tragen wird und sich hin zu einem elektrischen City-SUV entwickelt. Vor 2025 wird er aber nicht erscheinen. Eine Serienversion des bereits vorgestellten SUV Skoda Vision 7S ist ebenfalls angekündigt – allerdings erst für 2026. Hier verspricht Skoda dank eines 89 kWh großen Akkus mehr als 600 km WLTP-Reichweite. Die maximale Ladeleistung soll bei guten 200 kW liegen. Alle Neuheiten 2024 der Marke Skoda zeigen wir in der Bildergalerie!