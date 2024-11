Der Dacia von Skoda

Mit dem Skoda Kylaq (2024) erweitert die tschechische Marke ihre umfangreiche SUV-Modellpalette um ein preiswertes Einstiegsmodell. Allerdings ist der aufgebockte Sub-vier-Meter-Kleinwagen nur in Indien erhältlich.

Autos zum vierstelligen Neupreis sind im Zuge der Inflation der vergangenen Jahre auf dem deutschen Markt verschwunden. Selbst bei Dacia muss die Kundschaft für die günstigsten Offerten mindestens 11.800 Euro (Stand: November 2024) über den Tresen schieben, und das bekanntermaßen ohne Verhandlungsspielraum. Umso stolzer verkündet Skoda auf der deutschen Presseseite, dass der neue Kylaq (2024) bereits bei 8700 Euro startet – allerdings nur umgerechnet, denn das Mini-SUV wird ausschließlich auf dem indischen Markt verkauft.

Dort boomt der Markt für Budget-Autos, weil sich viele Inder:innen im Zuge der wachsenden Wirtschaft erstmals einen Pkw leisten können. Für den drittgrößten Automarkt der Welt hinter China und den USA hat die tschechische Marke in den vergangenen Jahren bereits die Kompaktlimousine Skoda Slavia und den Billig-Kamiq Skoda Kushaq auf Kiel gelegt. Der Kylaq rundet nun das Angebot sowohl preislich als auch größentechnisch nach unten ab. Trotz seiner überschaubaren Länge von 3995 mm, seiner Breite von 1783 mm und seiner Höhe von 1619 mm besitzt er nahezu den gleichen Radstand wie der aktuelle, mehr als zehn Zentimeter längere Skoda Fabia.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Skoda Elroq (2024) im Video:

Günstiger als jeder Dacia in Deutschland: Skoda Kylaq (2024) für 8700 Euro

Im Innenraum soll also genug Platz für fünf Personen sein, die sich auf der Rückbank dank der deutlich erkennbaren Ausbuchtung im Dachhimmel nicht einmal ducken müssen. Vorne blickt man auf einen volldigitalen Anzeigenverbund bestehend aus einem acht Zoll großen Instrumentencluster und einem 10,1 Zoll großen Infotainmentscreen. Optional gibt es ein elektrisches Schiebedach und einen Tempomaten. Zeitgemäß präsentieren sich auch die elektrisch verstellbaren und belüfteten Vordersitze, welche die vielfältigen klimatischen Bedingungen des Subkontinents gemeinsam mit der serienmäßigen Klimaautomatik erträglich machen. In Sachen Stauraum bietet der Skoda Kylaq (2024) amtliche 446 l, die sich sogar auf 1265 l erweitern lassen.

Antriebsseitig steht nur ein Dreizylinder mit einem Liter Hubraum zur Auswahl, der seine 115 PS (85 kW) wahlweise über eine Sechsgang-Schaltung oder über eine Automatik ausschließlich an die Vorderräder weitergibt. In 10,5 s hat der Skoda Kylaq (2024) die maximal erlaubte Geschwindigkeit auf den National Highways erreicht. In der Theorie wären 180 km/h Spitze drin. Ob der kleine Tscheche jemals in Deutschland anzutreffen sein wird, darf stark angezweifelt werden. In Sachen Fahrwerk und Sicherheitsausstattung ist er klar auf Indien zugeschnitten, wo er auch produziert wird. Mehrere tausend Euro Aufpreis müssten also alleine in Modifikationen fließen, um die hohen europäischen Standards und Vorschriften zu erfüllen. Gleichzeitig würde er der ab knapp 20.000 Euro startenden Skoda-Modellpalette das Wasser abgraben und die angepeilten Margen der VW-Tochter völlig über den Haufen werfen.