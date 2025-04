Preis: Skoda Elroq RS (2025) ab 55.000 Euro?

Der noch taufrische Skoda Elroq wird 2025 um eine sportliche Speerspitze bereichert und rasch nach dem Marktstart zum waschechten RS geadelt. Ein Preis für den Skoda Elroq RS (2025) ist zum Präsentationszeitpunkt im April 2025 noch nicht bekannt. Mit Blick auf den regulären Elroq, der in seiner höchsten Ausstattung (85 Sportline) bei 48.400 Euro beginnt, rechnen wir beim RS mit einem Einstiegspreis von um die 55.000 Euro (hier geht es zum regulären Skoda Elroq).

Der Skoda Elroq RS (2025) im Video:

Antriebe: 250 kW (340 PS), Allradantrieb & 550 km Reichweite

Zwei Elektromotoren treiben die Vorder- und Hinterachse des Skoda Elroq RS (2025) an, was in einer Systemleistung von 250 kW (340 PS) mündet. Der E-Motor an der Hinterachse leistet bereits die vollen 250 kW (340 PS), während die Vorderachse unterstützend mit bis zu 80 kW (109 PS) angetrieben wird. Der Frontmotor wird nur bei Bedarf hinzugeschaltet, sodass der Elroq RS im Normalbetrieb als Hecktriebler unterwegs ist. Mit aktiviertem Allradantrieb aber schafft das sportliche Kompakt-SUV den Sprint auf Landstraßentempo in kurzweiligen 5,4 s und eine Höchstgeschwindigkeit von abgeregelten 180 km/h.

Für die Energieversorgung zeichnet ein 84 kWh großes Batteriepaket im Fahrzeugboden verantwortlich, das für eine Reichweite von 550 km stehen soll. An der Schnellladesäule wird der Akku mit einer Ladeleistung von bis zu 185 kW bepowert. Für den Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent benötigt der sportliche Tscheche am Schnelllader rund 26 min. Das ist kein Fabelwert, aber aus der Masse herausstechen tut er damit auch nicht. An der heimischen Wallbox sind elf kW möglich – Standard bei den meisten Elektroautos.

Auch der Skoda Elroq RS (2025) gibt sich in klassischer Skoda-Manier auch beim Alltag keine Blöße und verwöhnt mit einem optionalen DCC-Fahrwerk. Die Anhängelast von bis zu 1400 kg trägt ebenfalls zum hohen Alltagsnutzen bei.

Exterieur: Sportlich, aber unaufdringlich

Wie bei Skoda üblich, heben sich die Modelle mit dem RS-Kürzel durch einen betont sportlichen Auftritt von ihren zivileren Geschwistern ab, ohne an dieser Selle jedoch aufdringlich zu sein. So auch der Skoda Elroq RS (2025), der sich mit einer neu designten Frontschürze und markanteren Schwellern präsentiert. Zwei in Wagenfarbe lackierte Winkel ziehen den Vorderwagen optisch in die Breite. Über den vorderen Radkästen prangt das RS-Logo, das wir hingegen auf der Kofferraumklappe vermissen. Die Lackierung in Mamba-Grün ist den sportlichen Ablegern der Marke vorbehalten. Räder der Größe 20 bis 21 Zoll runden den Auftritt ab, zumal sie dank des Sportfahrwerks und 15 mm Tiefgang vorne sowie zehn Millimeter hinten satt im Radhaus stehen. Der Skoda Elroq RS (2025) misst 4488 mm in der Länge und 1884 mm in der Breite.

Interieur: Nur wenige Unterschiede zur Serie

Im Innenraum halten sich die Änderungen im Vergleich zum zivilen Pendant in Grenzen. Lediglich neue Farbdesigns und eine veränderte Materialauswahl machen auf den sportlichen Ableger aufmerksam: Lime-grüne Ziernähte und der großzügige Einsatz von Alcantara sorgen für ein sportliches Flair. Der 13-Zoll-Bildschirm des Skoda Elroq RS (2025) erhält neue Grafiken und auch die Fahrparameter lassen sich dank exklusiver Einstellungen nochmals genauer einstellen. Zierleisten in Carbonoptik auf den Armaturen unterstreichen den sportlichen Auftritt (alles zum Werkstoff Carbon, hier) und machen bei der ersten Sitzprobe einen wertigen Eindruck.

Alltagstauglich wie eh und je zeigt sich der Kofferraum, der weiterhin 470 bis 1580 l fasst. Auch im Kofferraum: ein QR-Code, der auf die verschiedenen Simply-Clever-Features verweist. Sehr nützlich für all jene, die mit Skoda noch nicht vertraut sind.