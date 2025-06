Mit dem neuen Skoda Elroq RS (2025) komplettiert die tschechische VW-Tochter ihre Modellpalette um ein weiteres Fahrzeug der sportlichen RS-Linie. So verlief unsere erste Testfahrt!

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Adaptive Fahrwerk DCC ist beim RS serienmäßig an Bord.

Schick: Das Grün der Exterieur-Lackierung wird in den Ziernähten wieder aufgegriffen.

Der Skoda Elroq RS erweitert 2025 die Modellpalette des batterieelektrischen Kompakt-SUVs um eine sportliche Topversion mit Allradantrieb. Zwei Elektromotoren erzeugen eine Systemleistung von 250 kW (340 PS), womit der Sprint auf 100 km/h in 5,4 s gelingt. Die Energie liefert eine 84-kWh-Batterie, die bis zu 550 km Reichweite ermöglichen soll und an der Schnellladesäule mit bis zu 185 kW in 26 min von zehn auf 80 Prozent geladen werden kann.

Optisch tritt der RS mit eigenständiger Frontschürze, RS-Emblemen und bis zu 21 Zoll großen Rädern samt Tieferlegung sportlich auf, bleibt dabei aber typisch Skoda dezent. Im Innenraum sorgen grüne Ziernähte, Alcantara und Carbonoptik für ein dynamisches Ambiente, ohne die Alltagstauglichkeit zu schmälern: Dazu tragen unter anderem der 470 bis 1580 l große Kofferraum und eine Anhängelast von bis zu 1400 kg bei. Preislich gehts bei 53.050 Euro los (Stand: Juni 2025).

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Skoda Elroq RS (2025) im Video:

Erste Testfahrt im Skoda Elroq RS (2025): Sportlich und komfortabel

Der satte Vortrieb der präzise und druckvoll anschiebenden E-Ma­schinen (null auf 100 km/h in 5,4 s) bildet die willkommene Grund­lage für echten Fahrspaß, das ad­aptive DCC-Sportfahrwerk kom­plettiert diesen Anspruch perfekt: Mit hoher Stabilität und zugleich animierender Handlichkeit turnt der neue Skoda Elroq RS (2025) bei unserer ersten Testfahrt über Kurvenstrecken und löst mit fein abgestimmter Lenkung auch knifflige Aufgaben.

Dass er dabei selbst auf herben Fahrbahnoberflächen bemerkens­wert kontrollierbar, souverän fe­dernd und dämpfend unterwegs ist, zeigt das Know-how der Skoda-Entwicklung. In dieser erwachsenen Form ist der Tscheche beileibe nicht nur eine Empfehlung für Bleifüße.

Nützliches Zubehör rund ums Elektroauto:

Technische Daten