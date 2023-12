In einer E-Mail an alle Kund:innen teilte der Autovermieter Sixt mit, dass der Bestand an Tesla-Modellen fortan abgebaut und keine neuen Fahrzeuge des Elektroauto-Herstellers mehr angeschafft werden. Das geht aus einem Bericht von Focus Online hervor.

Sixt verzichtet künftig auf Tesla im Fuhrpark

Die Nachricht kam für die einen oder anderen Kund:innen von Sixt wohl eher überraschend: In einer Rundmail teilte der Autovermieter mit, den derzeitigen Bestand an Tesla-Modellen im eigenen Fuhrpark abbauen zu wollen. Es stünden bei Sixt künftig keine Fahrzeuge der Marke Tesla mehr zur Verfügung. Bis dato gehörten Tesla Model 3 und Model Y zum Bestand der Miet- und Abo-Angebote. Sixt nimmt laut dem Bericht von Focus Online in der Nachricht an die Kundschaft auch Stellung zu dieser Entscheidung: Eine fehlende Nachfrage im Vergleich zu Verbrennern und hohe Reparaturkosten seien für den Beschluss ausschlaggebend gewesen, ebenso wie eine unstabile Preislage der Fahrzeuge in Bezug auf die Anschaffung und den Restwert nach Gebrauch. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BYD Atto 3 (2022) im Video:

FOCUS Online berichtet ferner, dass eine "Buy-Back"-Vereinbarung, bei der die Fahrzeuge an die Hersteller zurückverkauft und so ein Restwertrisiko vermieden werden kann, speziell bei Tesla nicht vorliege. Die Entscheidung hindere Sixt aber nicht am Gesamtziel, bis 2030 die Flotte in großen Teilen (zwischen 70 und 90 Prozent) zu elektrifizieren. Dazu trägt auch eine langfristige Vereinbarung mit BYD – einem der größten chinesischen (Elektro-)Autokonzernen – bei. Neben dem BYD Atto sind auch der BMW iX, der MG5, der Nio ET7 und der Peugeot e-208 im Fuhrpark von Sixt.