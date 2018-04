Carsharing ist für immer mehr Autofahrer eine echte Alternative zum eigenen Auto. Das mit tausenden anderen Carsharern geteilte Auto ist gerade in Großstädten besonders attraktiv, denn die nervige Parkplatzsuche wird dank diverser Vergünstigungen deutlich leichter. Dass dabei nur die Zeit bezahlt werden muss, in der das Carsharing-Auto tatsächlich genutzt wird und in der Regel keine unabhängig von der Nutzung auftretenden Kosten anfallen, macht das Modell für viele Autofahrer noch interessanter.