Kein Gasantrieb mehr für das Arona Facelift

Das Seat Arona Facelift (2021) sorgt vor allem im Innenraum für viel Neues – das Kofferraumvolumen bleibt bei unveränderten 400 l. Auch die Motorenpalette ändert sich kaum, der CNG-Antrieb muss jedoch weichen. Das ist der Preis und das Crashtest-Ergebnis!

Preis: Seat Arona Facelift (2021) ab 21.480 Euro

Alle Besitzer:innen des Vorgänger-Arona dürften nach Sichtung des Seat Arona Facelift (2021), das zu einem Preis ab 21.480 Euro (Stand: September 2024) startet, aufatmen: Kleine Designanpassungen wie ein größerer Kühlergrill, runde Nebelscheinwerfer, eine geschwungene Modellbezeichnung am Heck sowie drei neue Felgendesigns lassen die seit 2018 verkauften Exemplare nicht alt aussehen. Da tut sich im aufgeräumten Innenraum weitaus mehr: Das zentrale Display wächst um 20 Prozent (Standard: 8,25 Zoll, optional 9,2 Zoll) und sitzt nun auf dem Armaturenbrett. Die zentralen Lüftungsausströmer wandern deshalb nach unten, während sich die äußeren mit der Modellpflege in runder Form präsentieren – allesamt LED-illuminiert. Hinter dem neuen Multifunktionslenkrad sitzt wie gehabt das aufpreispflichtige digitale Cockpit (10,25 Zoll). Ebenfalls unverändert ist der Kofferraum des Seat Arona Facelift (2021), dessen Volumen mit 400 l angegeben ist.

Antriebe: Kein CNG-Antrieb mehr für den Arona

Elektro oder Hybrid sucht man auch beim Seat Arona Facelift (2021) weiterhin vergebens. Die Motorenpalette bleibt auch nach der Modellpflege weitestgehend identisch. Die Basismotorisierung bleibt der 1,0-l-Dreizylinder mit 95 PS (70 kW) und Fünfgang-Schaltgetriebe. Darüber rangiert der 116 PS (85 kW) starken Turbobenziner, den die Spanier:innen standardmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausstatten. Optional kommt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) zum Einsatz.

Die Top-Motorisierung bleibt der 150 PS (110 kW) starke Vierzylinder mit 1,5 l Hubraum, hier stets mit dem DSG. Der mit CNG betriebene 1.0 TGI mit 90 PS (66 kW) und Sechsgang-Schaltgetriebe ist dagegen aus der Antriebspalette herausgefallen, damit bleibt es ausschließlich bei Benzinern für das City-SUV. Eine Option auf Allradantrieb gibt es weiterhin nicht. Beim Seat Arona Facelift (2021) ersetzt übrigens die neue Ausstattungslinie Xperience die beliebte Xcellence-Variante. Die weiteren Ausstattungsvarianten sind und bleiben Reference, Style und FR.

Exterieur: Keine großen Änderungen am Design

Das City-SUV ist ein gefragtes Modell im Portfolio der Spanier:innen, unnötig viel Schminke wäre zum Seat Arona Facelift (2021) demnach unpassend gewesen. Damit bleibt es beim eher sachlichen Design des kleinen SUV, aufgewertet durch ein paar frische Akzente an der Front. Daher wandern nun runden Nebelscheinwerfer näher an den gewachsenen Kühlergrill und geben dem Spanier ein markanteres Gesicht. Hinzu kommen mit der Modellpflege standardmäßig LED-Scheinwerfer – aufpreispflichtige auch als "Full LED" mit höherer Leuchtkraft und Sichtweite. Die Seiten- und Heckansicht bleiben sich weitestgehend treu. Nur der geschwungene Modellname sorgt am Heck des überarbeiteten Arona für Wiedererkennungswert, selbst das Leuchtendesign bleibt wie gehabt. Die drei neue Lackierungen Dark Camouflage, Asphalt Blue und Sapphire Blue sowie die neue Dachfarbe Candy White und neue Felgendesign runden das Facelift ab.

Interieur: Kabellose Konnektivität und Sprachsteuerung

Kommen wir zurück zum Interieur, bei dem die Spanier:innen insbesondere beim Infotainment aufrüsten: Das Seat Arona Facelift (2021) kann nun optional kabellos das Smartphone per Apple CarPlay und Android Auto koppeln. Erweiterte Online-Funktionen ermöglichen Verkehrsinformationen in Echtzeit sowie weitere Hinweise zu Parkplätzen und Tankstellen oder Internetradio. Die Bedienmöglichkeiten via Touchscreen und Multifunktionslenkrad ergänzt die neu implementierte Sprachsteuerung, die auf "Hola Hola" reagiert. Zwei USB-C-Ladeports sowie Seat Connect mit elektronischem Notruf (eCall) und eSim, um Fahrzeugdaten per App auch außerhalb des Autos abzurufen, runden das Konnektivität-Feuerwerk ab. Bei den Assistenzsystemen wiederum kann das Seat Arona Facelift (2021) jetzt einen Travel Assist, einen Spurhalteassistenten, einen Spurwechselassistenten und eine Verkehrszeichenerkennung vorweisen. Außerdem neu sind der Fernlichtassistent und der Einparkassistent.

Fünf Sterne im Crashtest

Das Seat Arona Facelift (2021) überzeugt mit fünf von fünf Sternen beim Euro NCAP-Crashtest. Laut den Expert:innen erzielt das City-SUV beim Insassenschutz von Erwachsenen wie auch von Kindern jeweils 83 Prozent der möglichen Punkte. Dagegen sind die Bewertungen beim Fußgängerschutz (65%) und bei den Assistenzsystemen (70%) lediglich durchschnittlich gut.

Fahreindruck: Der Fahrspaß-Garant in der City-SUV-Klasse

Wenig Gewicht, niedriger Schwerpunkt, eine munter, aber nicht nervös ansprechende Lenkung samt entsprechend straffer Fahrwerksabstimmung bilden die Rezeptur für den schmackhaften und ungefährdeten Fahrspaß-Cocktail des Seat Arona. Ja, Asphalt-Carving funktioniert selbst mit nur 116 PS (85 kW)! Dazu passen die Sportsitze in der ersten Reihe: Sie passen wie angegossen.

Von Elmar Siepen