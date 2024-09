Das kann der Akku-Schlagschrauber BC-IW350-X

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Ein Akku-Schlagschrauber ist beim Radwechsel oder bei Reparaturen am Pkw ein nützliches Hilfsmittel. Wir haben den Scheppach BC-IW350-X Akku-Schlagschrauber einem kurzen Test unterzogen.

Die Reifensaison steht bald schon wieder vor der Tür. Viele Pkw-Besitzer:innen führen den Wechsel der Pneus von Sommer- auf Winterreifen in Eigenregie durch. Um die Arbeiten problemlos und schnell bewältigen zu können, ist gewisses Werkzeug unabdingbar. Nicht nur müssen ein Wagenheber und Drehmomentschlüssel her, sondern im Idealfall auch ein Akku-Schlagschrauber, der dabei hilft, die Radschrauben oder -muttern zu lösen.

Akku-Schlagschrauber BC-IW350-X von Scheppach im Test

Mit dem kompakten Akku-Schlagschrauber BC-IW350-X von Scheppach werden Drehmomente von bis zu 350 Nm erreicht – ideal zum Lösen fest sitzender Radmuttern oder -schrauben. Eine zweite Stufe begrenzt das Drehmoment auf 180 Nm. Die 1⁄2-Zoll-Aufnahme mit Reibring ermöglicht einen einfachen Wechsel der Aufsätze – drei Steckschlüssel in den Größen 17, 19 und 21 mm werden mitgeliefert. Dank der kompakten Bauform mit Brushless-Motor – die Vorteile gegenüber den günstigeren Brush-Motoren: bessere Leistung, weniger Verschleiß und dadurch höhere Lebensdauer – liegt der Akku-Schlagschrauber gut in der Hand. Ebenfalls praktisch ist die Möglichkeit, den Scheppach-Schlagschrauber mit den Akkus des Herstellers nutzen zu können. Wer also bereits Scheppach-Akkus besitzt, muss für den Scheppach BC-IW350-X keine gesonderten Akkus kaufen.

Schlagschrauber sollten bei Drehmoment-sensiblen Anwendungen nur zum Lösen, nicht jedoch zum Montieren genutzt werden. Zum Montieren der Radmuttern an einem Fahrzeug deshalb den Schlagschrauber nur nutzen, um die Radmuttern bis zum Schraubensitz zu drehen – dann mit einem Drehmomentschlüssel das korrekte Anziehmoment per Hand herstellen. Bei massiven Verschraubungen im Metallbau hingegen kann die Schlagfunktion je nach Schraubendimension auch für die Montage genutzt werden.

Worauf beim Kauf eines Akku-Schlagschraubers achten?

Vor dem Kauf sollte geklärt werden, was der Akku-Schlagschrauber können soll. Diese Kriterien helfen bei der Wahl des richtigen Werkzeugs:

Drehmoment: Das richtige Drehmoment ist entscheidend. Ein Wert von 180 Nm sollte der Akku-Schlagschrauber mindestens bewältigen können.

Zusatzfunktionen: Arbeiten am Auto werden durch zusätzliche Features wie Auto-Stopp, Überdrehschutz, Überhitzungsschutz oder einstellbare Leistungsstufen leichter und sicherer.

Werkzeugaufnahme: Für den Radwechsel bieten sich ½ Zoll-Vierkant-Aufnahmen an, da sich hier die gängigsten Schlagschrauber-Nüsse problemlos aufsetzen lassen.

Akku: Neben der Größe und Laufleistung bietet sich bei Austausch-Systemen natürlich auch ein Blick auf die anderen Geräte des Herstellers, die mit einem Akku betrieben werden können. Idealerweise ist man bereits im Besitz eines passenden Akkus mit Ladegerät und kann das Werkzeug einzeln kaufen und so Geld sparen.

Lieferumfang: Ob LED-Beleuchtung oder Ladegerät, manche Extras sind durchaus sinnvoll! Bei einigen Herstellern sind sie im Preis enthalten, weshalb ein Blick auf den Lieferumfang (besonders beim Online-Kaufen) lohnt.

Welche Alternativen zum Scheppach Schlagschrauber gibt es?

Makita DTW300Z 18V

Ebenfalls mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet ist der DTW300Z Schlagschrauber von Makita. Drei Leistungsstufen lassen die Wahl des Drehmoments zu. Beim Lösen packt der Akku-Schlagschrauber mit einer Leistung von bis zu 330 Nm zu. Ein (wählbarer) Modus stoppt die Drehbewegung, sobald die Schraube gelöst ist. So kann sie nicht herunterfallen. Im sogenannten Schraubermodus stoppt die Anzugskraft automatisch nach kurzer Zeit in drei Stufen. So wird ein Beschädigen der empfindlichen Gewinde vermieden. Jedoch ist für den hohen Preis kein Akku im Lieferumfang enthalten.

Einhell IMPAXXO 18/400 Power X-Change

Deutlich stärker ist der Akkuschrauber Impaxxo 18/400 Power X-Change von Einhell. Das Werkzeug bietet wenig technische Gimmicks, dafür aber einen bürstenlosen Motor. Das Getriebe mit Quick-Stop-Funktion löst Radmuttern mit bis zu 400 Nm. Ein LED-Licht soll zudem für genug Sicht an dunklen Arbeitsbereichen liefern. Auch hier ist kein Akku oder Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Bosch Professional GDS 18V-300

Preislich zwischen Makita und Einhell liegt der Bosch GDS 18V-300 Akku-Schlagschrauber. Im Vergleich zu dem hier getesteten Scheppach Akku-Schlagschrauber lässt sich hier jedoch das Drehmoment nicht in verschiedenen Leistungsstufen einstellen. So liegt immer das maximale Drehmoment von 300 Nm an. Praktisch: Im Linkslauf schaltet der Schlagschrauber dank Auto-Bolt-Release-Funktion automatisch ab.

