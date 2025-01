Starker Schlagschrauber zum kleinen Preis

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das gewünschte Drehmoment lässt sich in fünf Stufen zwischen 100 und 400 Nm regeln.

Der Akkuschlagschrauber 20 V Li-C2 von Parkside ist so kräftig, dass er es auch mit Radmuttern aufnimmt.

Schlagschrauber mit Akkubetrieb sind leicht zu transportieren und vielfältig einsetzbar. Der Parkside Drehschlagschrauber 20 V Li-C2 erwies sich im Test auch als sehr kräftig und bleibt dabei erschwinglich.

Lidl bietet mit seiner Hausmarke Parkside ein breites Sortiment an Werkzeugen, die für Hobbyschrauber:innen unerlässlich sind. Fürs Lösen und Anziehen fester Schraubverbindungen ist dabei der Schlagschrauber Parkside 20 V Li-C2 zuständig. Wir haben ihn kurz getestet.

Akku-Schlagschrauber von Lidl: Parkside 20 V Li-C2 ausprobiert

Bei einer Reifenpanne in der Fremde oder für Schraubarbeiten am Camper empfiehlt sich der preiswerte 20-Volt-Akku-Schrauber Parkside 20 V Li-C2, der klapperfrei im kompakten Kunststoffkoffer (30 x 30 x 12 cm) im Reisemobil oder der Garage seinen Platz finden sollte. Besonderheit: Hier kann man die Anzugsmomente in fünf Stufen vorwählen, bis maximal 400 Nm. Damit wird ein Überdrehen oder gar das Abreißen von Schraubenköpfen vermieden.

Den Arbeitsbereich leuchtet eine LED gut aus. Das nimmt besonders Pannen in der Nacht den Schrecken. Wer bereits andere Akkuwerkzeuge von Parkside besitzt, kann sich zudem den Kauf des Akkus und des Ladegeräts sparen. Diese sind nämlich, je nach Händler, nicht im Kaufpreis des Schlagschraubers inbegriffen. In jedem Fall mitgeliefert werden ein Gürtelclip sowie vier Steckschlüssel (17, 19, 21 und 23 mm), die auf die 1/2-Zoll-Vierkantaufnahme passen.



Das muss man zu Akku-Schlagschraubern wissen

Wozu benötigt man einen Akku-Schlagschrauber?

Wer etwa festsitzenden Radmuttern beim Reifenwechsel nicht allein mit Muskelkraft zu Leibe rücken möchte, benötigt einen elektrischen oder hydraulischen Schlagschrauber. Die akkubetriebenen Schlagschrauber (zum großen Produktvergleich hier entlang) haben dabei mehrere Vorteile: Sie sind kompakt, überall leicht anzuwenden und in der Regel günstig in der Anschaffung. Außerdem riskiert man bei der Anwendung nicht, über Stromkabel oder Druckschläuche zu stolpern. Wenn der Akku gut geladen ist, sind sie zudem stark genug für die meisten Schraubverbindungen. Dafür muss man den Akku allerdings vor Gebrauch laden und ein vergleichsweise hohes Gewicht in Kauf nehmen. Gegenüber manuellen Radmutternschlüsseln ist der nötige Krafteinsatz trotzdem deutlich geringer.

Was ist beim Kauf eines Akku-Schlagschraubers zu beachten?

Vor dem Kauf sollte man genau wissen, wofür man das Werkzeug benötigt und was es können soll. Wird es nur zweimal im Jahr zum Radwechsel hervorgeholt oder soll es auch andere Arbeiten erledigen können? Gibt es eventuell noch weitere Elektrowerkzeuge in Haushalt, die mit demselben Wechselakku eines Herstellers bestückt werden können?

Es muss etwa nicht immer der Akku-Schlagschrauber einer Topmarke sein, aber zu schwache Modelle können schon beim Radwechsel überfordert sein – also das maximale Drehmoment in Newtonmeter vergleichen. Features wie Auto-Stopp, Überdrehschutz, Überhitzungsschutz oder individuell einstellbare Leistungsstufen vereinfachen die Handhabung. Wer die Schlagfunktion erst separat aktiveren muss, läuft nicht Gefahr die Radmuttern zu überdrehen oder schlimmstenfalls sicherheitsrelevante Fahrzeugteile zu beschädigen.

Für den Radwechsel bieten sich ½ Zoll-Vierkant-Aufnahmen an, da sich hier die gängigsten Schlagschrauber-Nüsse problemlos aufsetzen lassen. Sollte der Akkuschrauber auch noch für andere Aufgaben im Haushalt genutzt werden, empfiehlt sich eine größere Bandbreite an Auswahlmöglichkeiten. Und nichtzuletzt das Akkusystem: Im Idealfall ist man bereits im Besitz eines passenden Akkus mit Ladegerät und kann das Werkzeug einzeln kaufen und so Geld sparen.

