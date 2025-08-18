close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Ferrari 512

Sbarro Alcador Roadster: Sonderumbau auf Testarossa-Basis

Lukas Bädorf Redakteur

Auf Basis des Ferrari Testarossa baute der Karosseriespezialist Sbarro bereits scheibenlose Roadster – noch lange bevor sie cool wurden! Mit seiner rundlichen Formsprache hat der Sbarro Alcador Roadster rein gar nichts mehr mit seiner technischen Basis Testarossa gemein. Nun steht eines der drei gebauten Exemplare zum Verkauf.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Blick von schräg vorne auf den Sbarro Alcador Roadster, der seine Schmetterlingstüren aufschwingt.
Sbarro Alcador Roadster

Kaum zu glauben: Das hier ist eigentlich ein Ferrari Testarossa!

Foto: Thiesen Automobile
Blick von schräg hinten auf den Sbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Der Italiener wurde von der Karosserieschmiede rund um den Designer Franco Sbarro nahezu bis auf die Antriebstechnik neu aufgebaut.

Foto: Thiesen Automobile
Blick von schräg vorne auf den Sbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Das Chassis wurde verkürzt und das Dach vollständig entfernt.

Foto: Thiesen Automobile
Blick von vorne auf den Sbarro Alcador Roadster, der seine Schmetterlingstüren aufschwingt.
Sbarro Alcador Roadster

Die neu gestaltete Frontpartie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit jener des Porsche Boxster (986), während die Frontscheinwerfer direkt aus einer Ginetta stammen könnten.

Foto: Thiesen Automobile
Blick von der Seite auf den Sbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Die Überrollbügel ragen aus der Seitentür hinaus und türmen sich hinter den Köpfen der Insass:innen auf. Neben der Sicherheit haben sie auch eine weitere Funktion: Sie beherbergen Luftkanäle im Inneren der Karosserie und versorgen so den 5,0-l-V12 im Heck mit weiterer Frischluft, die durch Öffnungen in den Frontscheinwerfern bis ins Heck (!) weitergeleitet wird.

Foto: Thiesen Automobile
Blick von hinten auf den Sbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Keine ausladenden Schürzen, kein Diffusor und auch keine künstlich verbreiterten Backen: Lediglich die überbreiten Radhäuser verleihen dem Alcador ein breites Kreuz, der aus der Heckansicht eher wie ein übermotorisierter Buggy mit vier Endrohren, als ein Supersportler vergangener Tage ausschaut.

Foto: Thiesen Automobile
Blick in den Innenraum des Sbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Zwischen den Welten: Der Innenraum wirkt wie ein Mix aus dem 80er-Jahre-Hightech-Boliden K.I.T.T. und einem amerikanischen Diner der 1960er-Jahre.

Foto: Thiesen Automobile
Blick auf die Armaturen im Innenraum desSbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Die Mittelkonsole wird von einer Plexiglasscheibe vor Wind und Wetter geschützt – denn der Alcador Roadster hat schließlich kein Dach.

Foto: Thiesen Automobile
Blick in den Motorraum des Sbarro Alcador Roadster.
Sbarro Alcador Roadster

Der hat es geschafft: Neben dem Lenkrad und dem Schaltknüppel darf auch der rund 390 PS (287 kW) starke V12-Motor aus dem Testarossa im Sbarro Alcador weiterleben.

Foto: Thiesen Automobile

Einen Ferrari Testarossa tunen? Auf die Idee sind schon einige gekommen. Viele von Ihnen sind kläglich gescheitert und haben das italienische Traumauto nur verschlimmbessert. Andere wiederum, so wie Koenig Specials, adelten den Italiener mit ihrem Dazutun zur absoluten Breitbau-Ikone. Und dann gibt es da noch den Karosseriebau-Spezialisten Sbarro. Das Team rund um den Designer Franco Sbarro hat sich seinerzeit auf die umfangreiche Neugestaltung von Karosserien spezialisiert – mir Vorliebe derer von Sportwagen. Wobei "Neuschöpfung" den hier gezeigten Sbarro Alcador Roadster von 1987 wohl deutlich besser beschreibt. Denn der kantige Ferrari Testarossa ist unter der rundlichen Karosserie des Alcador Roadsters nicht mehr wiederzuerkennen.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ferrari 296 Speciale (2025) im Video:

 
 

Als Sbarro Alcador Roadster mutiert der Ferrari Testarossa zum absoluten Showstar

Vom Ferrari Testarossa, der sich unter der Haube des Sbarro Alcador befindet, ist von außen nichts mehr zu sehen. Die 1987 vom Designstudio Sbarro entworfene Karosserie könnte sich mit ihren Rundungen nicht weiter von der technischen Basis entfernen. Die neu gestaltete Frontpartie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit jener des Porsche Boxster (986), während die Frontscheinwerfer direkt aus einer Ginetta stammen könnten. Im Profil fallen die markanten Lufteinlässe, die geschwungene Linienführung sowie die teils verglasten Türen auf, die sogar schmetterlingsartig aufschwingen wie beim McLaren 720S (hier erklären wir die verschiedenen Arten von Autotüren).

Cooles Tuning-Zubehör sowie von der AUTO ZEITUNG getestete und empfohlene Produkte:

Testsieger
Amazon
TUGA Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, 1000 ml
14.90 €
15.99 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Carlinkit 5.0 2air Wireless Apple Carplay & Android Auto Adapter
55.99 €
75.99 €
-26%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
DR. WACK - A1 Polster-/Alcantara Reiniger Pro
12.99 €
15.99 €
-19%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Osram Night Breaker H7-LED
88.00 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Samfolk Keyless-Go-Schutz
20.18 €
36.99 €
-45%
Zum Produkt
Amazon
LIQUI MOLY Chromglanzcreme, 250 ml
9.35 €
11.49 €
-19%
Zum Produkt
Amazon
Foliatec Spray Film (Sprühfolie) - schwarz matt, 400ml
19.99 €
24.95 €
-20%
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Dino Kraftpaket Exzenter Poliermaschine
74.84 €
77.79 €
Zum Produkt
Testsieger
Amazon
Needit Park Lite SOLAR elektronische Parkscheibe
37.69 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
LAMAX T10 Dashcam
Otto
LAMAX T10 Dashcam
139.99 €
Zum Produkt

Ebenfalls markant: Die Überrollbügel, die aus der Seitentür hinausragen und sich hinter den Köpfen der Insass:innen auftürmen. Neben der Sicherheit haben sie auch eine weitere Funktion: Sie beherbergen Luftkanäle im Inneren der Karosserie und versorgen so den 5,0-l-V12 im Heck mit weiterer Frischluft, die durch Öffnungen in den Frontscheinwerfern bis ins Heck (!) weitergeleitet wird. Während die Frontpartie tief über dem Boden kauert, reckt der Sbarro Alcador sein Hinterteil förmlich gen Himmel. Keine ausladenden Schürzen, kein Diffusor und auch keine künstlich verbreiterten Backen: Lediglich die überbreiten Radhäuser verleihen dem Alcador ein breites Kreuz, der aus der Heckansicht eher wie ein übermotorisierter Buggy mit vier Endrohren, als ein Supersportler vergangener Tage ausschaut.

Auch interessant:

 

Sbarro hat sogar den Innenraum des Ferrari umgekrempelt

Selbst den Innenraum des berühmten Italieners hat Sbarro im Zuge des Umbaus fast komplett erneuert. Ein rot leuchtendes Ledergestühl sowie der in roten Teppichen eingekleidete Fußraum prägen den Innenraum. Mit Blick auf die Armaturen fällt wieder das unkonventionelle Vorgehen der Karosserieschmiede auf, denn die Tachoanzeigen wandern allesamt in die Mittelkonsole, wo sie von einer Plexiglasscheibe vor Wind und Wetter geschützt sind – denn der Alcador Roadster hat schließlich kein Dach. Handschuhfach, Lüftungsdüsen und andere Komfortfeatures flogen bei Sbarro gnadenlos raus. Lediglich das Lenkrad und die Handschaltung haben es aus dem Serien-Ferrari in den scheibenlosen Roadster geschafft.

Zubehör für Ferrari-Fans:

Amazon
LEGO Technic Ferrari Daytona SP3 Modellauto-Bausatz, Maßstab 1:8
340.00 €
449.99 €
-24%
Zum Produkt
Amazon
PLAYMOBIL Famous Cars Magnum, P.I. Ferrari 308 GTS Quattrovalvole
49.64 €
Zum Produkt
Amazon
Ferrari Scuderia Logo Thermobecher, 500 ml
Zum Produkt
Amazon
Ferrari Scuderia Black Eau De Toilette, 125 ml
23.25 €
24.49 €
Zum Produkt
Amazon
PUMA Scuderia Ferrari Kappe
34.99 €
36.00 €
Zum Produkt
Amazon
Ferrari: Leidenschaft in Rot, Roberto Bonetto, gebundenes Buch
29.95 €
Zum Produkt

Das gilt auch für den Fünfliter-V12, der hier 390 PS (287 kW) leistet. Drei Stück hat Sbarro vom Alcador Roadster gebaut. Das hier gezeigte Modell ist als einziger der drei Roadster auf einer öffentlichen Straße zugelassen worden. Mit 4150 km auf der Uhr soll der Exot nun eine/n neue/n Besitzer:in finden – über den Automobilhändler Thiesen in Berlin (Stand: August 2025).

Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.