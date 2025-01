Für "Mr. Bean" muss es mehr sein als nur ein Mini

Für "Johnny English – Jetzt erst recht!" ließ Rowan Atkinson seine Beziehungen spielen und überredete Rolls-Royce dazu, eigens für den Film einen V16-Motor in einen Phantom Drophead zu verbauen. Das neun Liter große Aggregat war tatsächlich Anfang der 2000er als möglicher Serienmotor entwickelt und in ein paar Prototypen eingesetzt worden. Zwar besaß Atkinson das Filmauto nie offiziell, dafür aber eine Phantom Limousine, mit der er 80.000 km zurücklegte.

Seit Jahrzehnten ist Rowan Atkinson fleißig im historischen Rennsport unterwegs. Sein derzeitiges Gefährt der Wahl ist ein 1965er Plymouth Barracuda. An Bord ist ein 5,2-l-V8, dessen Kraft aber nicht ausreicht, um den schweren Ami an den flinkeren Ford und Alfa Romeo vorbeizumanövrieren. Deshalb pilgern die Fans immer zu den hinteren Startreihen.

Vom "Mr. Bean"-Darsteller ist bekannt, dass er mindestens drei Lancia Delta Integrale besessen hat: einen 8V und einen 16V Ende der 1980er-Jahre und von 2021 bis 2023 einen Evo II. Dem 16V widmet er damals sogar eine Kolumne in der britischen "Car", in der er über den sensationellen Speed des Kompaktsportlers schreibt.

Ein eher ungewöhnlicher Fall in Atkinsons Sammlung ist der Honda NSX. Mit seinem blauen Facelift-Modell soll der Komiker einmal Jeremy Clarkson auf der Autobahn geschnitten haben. Im Gespräch mit dem damaligen "Top Gear"-Moderator erzählt er, dass der am Honda schätze, dass er ein gutes Auto sei, ohne es laut herumzuposaunen. Außerdem gefiel ihm, dass die Leute keine Vorurteile beim NSX haben.

Auch beim Kauf des Sondermodells Bentley Mulsanne Birkin spielte Atkinsons Filmografie eine Rolle: 1995 schlüpfte der Brite in "Full Throttle" in die Rolle des Rennfahrers Tim Birkin. Dieser gehörte zu den berühmten "Bentley Boys" und holte sich zweimal den Sieg bei den 24h von Le Mans. Zu seinen Ehren legte Bentley 2014 eine Sonderserie von 22 Exemplaren auf. Atkinson griff sofort zu.

Der Mann hinter "Mr. Bean", Rowan Atkinson, wird 70. Zum Geburtstag blicken wir auf die coolsten Autos des Komikers. Denn was viele nicht wissen: Der Brite ist durch und durch autoverrückt und gibt sich privat längst nicht mit einem Mini zufrieden!

Klar, "Mr. Bean" ist nur eine Rolle. Eine von mehr als 50 in Film und Fernsehen, um genau zu sein. Und doch scheint der schusselige Eigenbrötler mit Mini und Teddy auf Rowan Atkinson abgefärbt zu haben. Denn der am 6. Januar 1955 geborene Brite erlebte schon den ein oder anderen Fauxpass mit seinen Fahrzeugen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

So crashte der autoverrückte Komiker nicht nur einmal, sondern gleich zweimal seinen McLaren F1. Auch im historischen Motorsport musste er das ein oder andere Mal Bekanntschaft mit den Reifenstapeln oder Heuballen machen. Seine fahrbaren Untersätze mögen daran zerbrochen sein, doch seine Liebe zum Auto ist es nicht.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der McLaren 750S (2023) im Fahrbericht (Video):

Die coolsten Autos von "Mr. Bean"-Darsteller Rowan Atkinson

So kaufte sich Atkinson vom Geld seiner ersten TV-Erfolge gleich mal einen Aston Martin V8 Vantage, viele weitere Sportwagen aus Großbritannien, Italien, Deutschland, Japan und der USA sollten folgen. Nur ein Fabrikat wird wohl niemals in seiner Sammlung auftauchen: Porsche. "Ich habe ein Problem mit Porsches", soll der Komiker einmal verraten haben, "Es sind wunderbare Autos, aber ich weiß, dass ich nie mit einem leben könnte. Irgendwie sind die typischen Porsche-Leute – und ich wünsche ihnen nichts Böses – nicht meine Art von Menschen." Was er stattdessen fährt? Seine coolsten Autos haben wir in der Bildergalerie aufgeführt!