Positiv Preis-Leistungs-Verhältnis, bodenständige Antriebe, gute Raumausnutzung, sparsame Diesel Negativ Schwache Basisbenziner, großer Wendekreis, eingeschränkte Rundumsicht

In etlichen Vergleichstests schlug der VW Golf 7 Variant die wichtigsten Kon­kurrenten haushoch – da hatte es damals wie heute selbst der solide und fast ebenso praktische Renault Megane in der 4,63 m langen Grandtour-Variante schwer. Stolperte der VW jedoch über den Diesel-Abgasskandal, erfüllen die Renault-Modelle ab 2018 die strenge Norm Euro 6d-Temp und Euro 6d. Die Dieselmotoren empfehlen sich beim Gebrauchtkauf besonders, kommen allerdings auf maximal 1,8 l Hubraum und – je nach Variante – 163 PS (120 kW).

Basis-Benziner keine Empfehlung

Wer keine 20.000 km oder mehr im jährlichen Fahrtenbuch stehen hat, dürfte beim gebrauchten Renault Megane Grandtour auch mit den Turbobenzinern glücklich werden, wobei erst die Modelle ab dem 1,3-l-Vierzylinder TCe 140 mit 140 PS (103 kW) für adäquaten Vortrieb sorgen. Schließlich ist der Me­gane primär auf Langstrecken­komfort ausgelegt, den die Einstiegs-Dreizylinder nicht immer liefern. Über dem TCe 140 rangiert ein 159-PS-Motor (117 kW) mit gleichem Hubraum. Die dynamische Speerspitze bildet ein 1,6-l-Benziner mit 205 PS (151 kW). Den noch stärkeren Megan R.S. hingegen gab es nur als Schrägheck-Variante und nicht als Kombi. Mit dem 2020er Facelift folgte auch ein Plug-in-Hybrid mit 160 PS (118 kW) und gut 50 km elektrischer WLTP-Reichweite.

Vor- & Nachteile des Renault Megane Grandtour

Nicht nur Ältere werden die vielen echten Knöpfe und Schalter im Renault Megane Grandtour zu schätzen wis­sen. Sie erleichtern die Bedienung und verhindern eine Ablenkung während der Fahrt. Dabei ist der Renault hochmodern ausgestattet: Zahlreiche Assistenzsysteme gab es gegen Aufpreis oder als Standard in den höheren Ausstattungsva­rianten. Die empfehlen sich wegen des insgesamt edleren Gesamteindrucks, denn der Basis-Kombi war eher spärlich mit Stahlfelgen, manu­eller Klimaanlage und einfachen Sitzen ausgestattet.

Auf der Haben-Seite steht ein geräumiger Innenraum, besonders in Hinblick auf die kompakten Außenmaße. So fasst der Renault Megane Grandtour im Kofferraum 521 bis 1504 l, die Diesel-Varianten etwas weniger. Aufpassen sollte man jedoch beim Verschleiß: Wie die Mängelstatistik der GTÜ-Hauptuntersuchung zeigt, fällt der Megane in den meisten Bereichen mit überdurchschnittlich vielen Mängeln auf – für Details siehe Bild 8. Ein Blick ins Wartungsheft und gegebenenfalls unter das Auto ist beim Kauf also zu empfehlen.

Empfehlenswerte Antriebe für den Renault Megane Grandtour Modell TCe 115 TCe 160 Blue dCi 115 Zylinder/Ventile pro Z. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbodiesel Hubraum 1332 cm³ 1332 cm³ 1461 cm³ Leistung 85 kW/115 PS 117 kW/159 PS 85 kW/115 PS Drehmoment 220 Nm 270 Nm 260 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,4 l S 5,7 l S 4,3 l D Höchstgeschw. 189 km/h 205 km/h 190 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Renault Megane Grandtour

Modell TCe 115 TCe 160 Blue dCi 115 2018 10.463 € / 80.000 km 13.022 € / 80.000 km 11.641 € / 80.000 km 2019 11.670 € / 65.000 km 13.964 € / 65.000 km 13.695 € / 65.000 km 2020 13.010 € / 55.000 km 15.408 € / 55.000 km 14.431 € / 55.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Februar 2025