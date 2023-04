Das Wetter wird immer besser und der Sommer beginnt allmählich seinen Vormarsch. Höchste Zeit also, die Sommerreifen zu montieren. Wer sich die Kosten für den Reifenwechsel in der Werkstatt sparen möchte, dem bietet Aldi mit passendem Reifenwechsel-Werkzeug eine Alternative.

Die Temperaturen ziehen langsam an und die Sonne beginnt, sich täglich immer länger zu zeigen. Während andere sich am Vogelgezwitscher erfreuen, juckt es den Autofahrer:innen allmählich in den Fingern: die Sommerreifen müssen aufgezogen werden! Während der Reifenwechselsaison geht es in den Werkstätten heiß her. Die Terminkalender sind voll, denn jeder möchte auf Sommerpneus wechseln. Umso besser also, wenn man den Radwechsel selbst durchführen kann. Doch welches Reifenwechsel-Werkzeug benötigt man für den erfolgreichen Tausch? Discounter-Riese Aldi offeriert im hauseigenen Onlineshop nun interessante Angebote, die alles für den heimischen Pitstop abdecken.

Rangierwagenheber bei Aldi im Angebot kaufen

Zuerst müssen die Winterreifen demontiert werden. Dafür muss allerdings erst das Auto in die Höhe. Mit dem Goodyear Rangierwagenheber lässt sich das bewerkstelligen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Bord-Scherenwagenheber soll dieser Wagenheber dank der 360-Grad-Rollen ein angenehmeres Positionieren an der gewünschten Wagenheber-Aufnahme ermöglichen. Mit einem Hubgewicht von bis zu drei Tonnen lassen sich auch schwere SUV auf eine Arbeitshöhe von maximal 53,5 Zentimetern anheben. Dank des reduzierten Preises von 99 Euro im Aldi-Onlineshop ist eine Ersparnis von 28 Prozent möglich.



Der Aldi-Unterstellbock bietet Sicherheit

Wichtig bei Kfz-Arbeiten in Eigenleistung ist die Eigensicherung. Im Falle des Radwechsels kann der Goodyear Unterstellbock eine wichtige Stütze bilden. Mit einer Traglast von drei Tonnen soll sich dieses Reifenwechsel-Werkzeug auch für schwerere Fahrzeuge eignen. Im Aldi-Onlineshop ist der Unterstellbock für 32 Euro zu erwerben.



Räder mit dem Schlagschrauber von Aldi lösen

Um die Muttern oder Radschrauben schnell und unkompliziert zu lösen, kommt der CARTREND Schlagschrauber Expert 230V genau recht. Drei Meter Kabellänge sorgen für eine gute Bewegungsfreiheit. Für einen Preis von 65 Euro lassen sich mit dem angegebenen Drehmoment von 300 Newtonmetern auch festsitzende Schrauben überzeugen. Zusätzlich sind im Paket vier Stecknüsse in den Größen 17, 19, 21 und 22 Millimetern enthalten, die das Reifenwechsel-Werkzeug vervollständigen.



Reifenwechsel: Nie ohne Drehmomentschlüssel

Die Winterreifen sind demontiert und die Sommerreifen sind lose aufgesteckt: Zeit für das Drehmoment! Das Anziehen der Radschrauben mit Drehmoment verhindert, dass sich das Rad während der Fahrt löst. Ein Drehmomentschlüssel ist im elfteiligen GOODYEAR Radwechsel-Set neben weiteren wichtigen Reifenwechsel-Werkzeugen enthalten. Das Set für 84 Euro enthält unter anderem passende Stecknüsse, eine Drahtbürste zum Reinigen der Radnabe sowie einen Profiltiefenmesser.



Felgenbaumwagen im Aldi-Onlineshop kaufen

Nach dem erfolgreichen Wechsel stellt sich abschließend nur noch die lästige Frage der Lagerung. Auch hier hat der Aldi-Onlineshop ein passendes Angebot auf Lager. Der GOODYEAR Felgenbaumwagen mit einem reduzierten Preis von 79 Euro soll eine platzsparende Lagerung ermöglichen. Durch die kontaktlose Auslegung wird der Radsatz vor Lagerschäden in Form von Druckstellen oder eindringender Feuchtigkeit geschützt. Zum Lieferumfang gehört zusätzlich eine wasserabweisende Schutzhülle.



Für eine Vervollständigung des Reifenwechsel-Werkzeuges eignet sich ein kompakter Akku-Kompressor. Der Makita DMP180Z Akku-Kompressor läuft mit einem Akku aus dem bekannten 18 Volt-System und kann eine Befüllung von bis zu 8,3 bar vornehmen. Er eignet sich ebenso für Fahrradreifen oder Fußbälle.



Wer einen Kompressor sein Eigen nennen darf, dem würde sich der Einsatz eines pneumatischen Wagenhebers anbieten. Die Handhabung ist weniger schweißtreibend als die eines manuellen Rangierwagenhebers. Der vorhandene Kompressor sollte lediglich einen Arbeitsdruck von mindestens acht Bar herstellen können. Hier geht es zum Pneumatischen Wagenheber von Frantools.



