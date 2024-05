Die AUTO ZEITUNG sucht Nachwuchs

Die AUTO ZEITUNG sucht Journalistenschüler:in (m/w/d)!

Was wir bieten

Zum 1. Oktober 2024 bieten wir einen Ausbildungsplatz in der Journalistenschule der Bauer Media Group an. Die Ausbildung dauert 18 Monate und erfolgt in der Redaktion in Köln, bei verschiedenen Hospitationen in anderen Redaktionen und in der Journalistenschule in Hamburg.

Was wir erwarten

Abschluss:

Abitur, ggf. abgeschlossenes Studium

Eigenschaften:

Begeisterung fürs Auto und einen Pkw-Führerschein

Kenntnisse über Fahrzeugtechnik und die Autobranche sowie die verschiedenen Hersteller

Leidenschaft für Print- und Onlinemedien

Gute Allgemeinbildung

Erste Erfahrungen im Journalismus, z.B. durch Praktika

Bewerbungen bitte an die Chefradaktion der AUTO ZEITUNG unter: redaktion@autozeitung.de