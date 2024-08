Diese Reifenprofilmesser gibt es

Ein sicherer Reifen muss vor allem ein gutes Profil haben. Damit dies genauestens geprüft werden kann gibt es Reifenprofilmesser. Wir stellen die besten mechanischen und digitalen Tester im Vergleich vor.

Das Profil eines Reifens am Auto, Lkw oder Motorrad spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit auf der Straße. Bei nasser Fahrbahn leitet es das Wasser ab und verhindert Aquaplaning, während es bei winterlichen Bedingungen für den nötigen Grip sorgt. Doch wie tief sollte das Profil sein? Welche gesetzlichen Vorschriften gelten? Wir erklären nicht nur, warum die Messung der Profiltiefe so wichtig ist, sondern auch, welche Messgeräte sich für das Prüfen eignen.

Das Preciva-Reifentiefenmessgerät bietet eine präzise Profiltiefenmessung im Bereich von Null bis 25,4 mm mit einer Genauigkeit von 0,01 mm. Das LCD-Display ermöglicht einfaches Ablesen und kann zwischen Zoll und Millimetern umgeschaltet werden. Die meisten Produkte sind mit einem ABS-Kunststoffgehäuse und einer korrosions- sowie verschleißfesten Edelstahlnadel ausgestattet, was die Lebensdauer erhöht. Das Messwerkzeug ist leicht, langlebig und vielseitig einsetzbar, ideal für Autos, Motorräder und Lkw.



Wofür benötigt man einen Profiltiefenmesser?

Ein Reifenprofilmesser, auch Profiltiefenmesser oder einfach nur Profilmesser genannt, ist ein handliches Gerät mit einer Messnadel oder Sonde, die in die Profilrillen des Reifens eingeführt wird. Je nach Gerät kann mithilfe einer Skala oder auf einem Bildschirm die genaue Tiefe ermittelt werden. So kann einerseits geprüft werden, ob die Reifen noch das Mindestmaß von 1,6 Millimetern erfüllen – auch wenn wir abraten, mit diesen Reifen noch zu fahren – oder geschaut werden, ob die Pneus ungleichmäßig abgefahren werden. Das kann auf eine verstellte Spur, Defekte an der Aufhängung oder einen falschen Reifendruck hinweisen.

Die besten Reifenprofilmesser im Vergleich

Welcher Anbieter kann in der Kategorie Reifenprofiltiefenmesser besonders überzeugen? Um diese Frage zu klären, haben wir verschiedene Online-Shops. Wichtige Kriterien für unseren Vergleich waren zufriedene Kund:innen, zuverlässige Messgenauigkeit und ein annehmbarer Preis. Das sind unsere Favoriten:

HP-Autozubehör Profiltiefenmesser

Der HP-Autozubehör Profiltiefenmesser ist eine einfache Lösung für die Überprüfung der Reifenprofiltiefe. Mit einer Millimeterskala für Winter- und Sommerreifen bietet das kompakte Produkt eine einfache und zuverlässige Überprüfung der Tiefe. Das stabile Kunststoffgehäuse soll das Werkzeug langlebig und dennoch leicht und einfach zu bedienen machen. Praktisch: Das kleine Messgerät kann auch als Schlüsselanhänger am Autoschlüssel hängen.



IKadiya Reifenprofilmesser

Der IKadiya Profiltiefenmesser soll ein einfach zu bedienendes Werkzeug zur Überprüfung der Reifenprofiltiefe sein. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff verspricht der Hersteller Langlebigkeit und wenig Verschleiß. Der Messbereich für die Reifenprofiltiefe liegt bei Null bis 20 mm, mit einer Genauigkeit von einem Millimeter. Die gut sichtbare Millimeterskala liefert präzise Ergebnisse.



Dino Kraftpaket Reifenprofilmesser Digital

Der digitale Reifenprofilmesser von Dino Kraftpaket bietet ein großes LCD-Display zur Anzeige der Reifenprofiltiefe. Mit der Umschaltfunktion zwischen Millimetern und Zoll (inch) ist er vielseitig einsetzbar, nicht nur zur Profiltiefenmessung, sondern auch zur Überprüfung von Bremsbelagstärke und mehr. Der Messbereich liegt zwischen Null und 25,4 mm.



Michelin Reifendruckprüfer mit Profilmesser

Mit diesem praktischen Kombiprodukt lassen sich gleich zwei Parameter der Reifen überprüfen Der Michelin 9526 ist ein digitaler Reifendruckmesser und zur selben Zeit auch ein Profiltiefenmesser. Wichtig: Der Reifendruck kann mit dem Michelin-Gerät nur abgelesen werden, um Luft gleichzeitig nachfüllen zu können empfehlen wir einen Mini-Kompressor.



SW Stahl mechanischer Reifenprofil-Tiefenmesser

Dieser rein mechanische Reifenprofilmesser von SW Stahl in stabiler Messingausführung geht so schnell nicht kaputt. Hier sind keine Batterien nötig und ohne Kunststoff bricht auch die Messspitze nicht so schnell ab. Mit einer besonders hohen Messtiefe von 50 mm eignet sich dieses Messgerät auch für grobstollige Geländereifen oder Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Hergestellt in Deutschland, bietet dieses mechanische Messgerät Zuverlässigkeit und Genauigkeit für die Überwachung der Reifenprofiltiefe.



Wie benutzt man einen Reifenprofilmesser?

Einen Reifenprofilmesser zu verwenden, sei er mechanisch oder digital, ist unkompliziert und wichtig für die Sicherheit auf der Straße. Hier sind die Schritte, um die Profiltiefe präzise zu ermitteln:

Vorbereitung: Fahrzeug parken und gegen das Wegrollen absichern. Gerät vorbereiten: Bei einem digitalen Reifenprofilmesser das Gerät einschalten und – wenn nötig – resetten. Bei einem mechanischen Profiltiefenmesser gibt es keine Aktivierung. Positionierung: Platzieren Sie die Messspitze des Reifenprofilmessers in eine der Hauptprofilrillen des Reifens. Dies ist normalerweise die tiefste Rille im Reifenprofil. Messung: Den Reifenprofiltiefenmesser senkrecht auf den Reifen halten, die Nadel sollte mittig in der Rille stehen. Leicht nach unten drücken, bis das Messgerät den Profilboden erreicht. Bei einem mechanischen Messer die Messnadel nach unten schieben. Ablesen: Den gemessenen Wert auf dem Profilmesser ablesen. Mechanische Geräte haben eine Skala, auf der das Ergebnis in Millimetern angezeigt wird, während digitale Geräte den Wert auf einem Display anzeigen.

Die regelmäßige Überprüfung des Reifenprofils ist entscheidend, um die Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten. Daneben ist natürlich auch das Reifenalter ein wichitger Faktor. Expert:innen raten bereits ab einem Alter von sechs Jahren zu neuen Pneus, auch wenn das Profil noch in Ordnung ist. Alte Reifen härten aus und können rissig werden. Ein weiterer Grund, einen Reifen trotz tolerabler Profiltiefe auszutauschen, sind Reifenschäden. Oftmals ist eine Reifenreparatur nicht möglich oder zu teuer.

Ab welcher Profiltiefe müssen Reifen getauscht werden?

In Deutschland beträgt die gesetzliche Mindestprofiltiefe 1,6 mm. Dieser Wert ist jedoch als extremes Minimum zu sehen. Sicher sind selbst diese gesetzlich eigentlich unbedenkliche Reifen kaum. Wir empfehlen jedoch, die Reifen bereits bei einer Profiltiefe von etwa drei bis vier Millimetern auszutauschen, da dies die Haftung der Pneus auf nasser Fahrbahn erheblich verbessert.

Auch im europäischen Ausland gilt oft die 1,6-Millimeter-Grenze für Pkw-Reifen – zumindest für Sommerreifen. Für Winterreifen gelten insbesondere in Skandinavien und Ländern in der Alpenregion (etwa Österreich und Slowenien) strengere Regeln. Hier sind gilt zusätzlich auch eine generelle Winterreifenpflicht (oft zwischen Mitte November bis Mitte April) und oft werden mindestens drei oder gar mehr Millimeter gefordert, damit die Reifen genutzt werden dürfen.

Kann man die Profiltiefe ohne Reifenprofilmesser bestimmen?

Ja, es gibt einige grobe Methoden, um die Profiltiefe ohne Messgerät zu überprüfen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung vom Euro-Münzen. Genauer: die Ein- oder Zwei-Euro-Münze. Der goldene Rand der Ein-Euro-Münze misst etwa drei Millimeter, der Rand der Zwei-Euro-Münze vier Millimeter. Somit kann grob eingeschätzt werden, ob noch genug Profil auf dem Reifen ist. Je mehr Rand zu sehen ist, desto schlechter steht es um die Pneus. Ideal: Der Rand der Münze ist gar nicht zu sehen.

Der Münzentest ist jedoch nur als grober Anhaltspunkt zu verstehen. Das ablesen an der Münze ist nicht in Millimetern möglich und auch nur bis mindestens drei Millimeter mit dem Euro-Stück. Genauere Kenntnis erhält man dagegen mit einem Reifenprofilmessgerät. Digitale Varianten haben sich als äußerst genau bewährt.