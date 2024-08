Felgen sind nicht nur schicke Accessoires, sondern ein integraler Bestandteil eines Fahrzeugs. Doch ohne angemessenen Schutz sind sie anfällig für Beschädigungen durch Bordsteinkanten und Straßenunebenheiten. Wie man seine Felgen am besten schützt und welche Produkte dafür besonders empfehlenswert sind, erklären wir hier.

Von Bordsteinkanten bis hin zu Straßenunebenheiten drohen zahlreiche Gefahren, die Felgen beschädigen können. Der richtige Reifen mit integriertem Felgenschutz kann da für deutlich mehr Sicherheit sorgen. Eine erste Empfehlung ist der Michelin Pilot Sport 4 (225/40 ZR18 92Y) XL Sommerreifen. Dieser Reifen vereint laut Hersteller Performance und präzise Lenkkontrolle. Damit soll ein optimaler Kontakt zur Straße geboten werden. Dank der Dynamic Response Technology behalten Fahrer:innen auch auf nassen Straßen die Kontrolle. Der Sommerreifen bietet leistungsstarkes Handling und Sicherheit durch seine innovative Gummimischung aus hydrophober Kieselsäure und Elastomeren.



Reifen mit Felgenschutz – unsere Empfehlungen

CONTINENTAL PremiumContact 7 mit Felgenschutz (225/40 R18 92Y)

Ein sicheres Fahrverhalten auf nassen und trockenen Straßen mit einem anpassungsfähigen Laufflächenprofil verspricht Continental mit dem PremiumContact 7. Die RedChili-Reifenmischung sorgt vom ersten Moment an für sicheres Bremsen, ein Felgenschutz ist im Reifen integriert. Verfügbar in Größen von 16 bis 21 Zoll und mit dem besten Abschneiden beim ADAC Sommerreifentest 2024. Die Reifen sind zudem auch einzeln verfügbar.



CONTINENTAL SportContact 7 mit Felgenschutz (225/40 R18 92Y)

Ebenfalls empfehlenswert und aus dem Hause Continental kommt der SportContact 7 mit Felgenschutz. Dieser bietet ähnliche Spezifikationen wie der PremiumContact 7, besticht vor allem aber mit einem kurzen Bremsweg, gutem Schutz vor Aquaplaning und einem niedrigen Rollwiderstand. In unserem UHP-Sommerreifen-Test 2023 in der Ausgabe 06/2023 schnitten die Reifen sogar mit am besten ab. Diese Reifen gibt es neben einem 4er-Set auch einzeln zu kaufen.



Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 (225/40 R18 92Y) Sommerreifen

Der Hankook Ventus Sommerreifen bietet ebenfalls einen eingebauten Felgenschutz. Zudem verspricht der Hersteller dank der sogenannten "Stealth"-Technologie eine angenehm leise und ruhige Fahrt. Durch die Polyesterkarkasse sind die Reifen deutlich strapazierfähiger. Der einsträngige Wulstdraht soll außerdem die Montage und Gleichmäßigkeit verbessern.



Falken Ziex ZE914B (225/45 R17 91W) mit Felgenschutzleiste

Der Reifen Ziex ZE914B von Falken ist für den Sommerbetrieb geeignet. Dank seiner Felgenschutzleiste sollen die Felgen bei der Fahrt stets gut geschützt sein. In Bezug auf Kraftstoffeffizienz erhält er die Bewertung C und für Nasshaftung eine B. Das externe Rollgeräusch wird vom Hersteller mit 69 Dezibel angegeben.



Rotalla Setula S-Pace RUO1(245/45 R18 100Y) mit Felgenschutz

Einen Schutz für die Felge sollen auch die Reifen von Rotella gewährleisten. Diese sind im Vergleich relativ preiswert, bieten aber eine solide Anwendung und sind außerdem verbrauchsschonend. Neben dem geringen Verschleiß sollen sie laut Hersteller auch den Kraftstoffverbrauch schonen.



Wichtig zu beachten: Die meisten unserer Produktempfehlungen für Reifen mit Felgenschutz sind ohne Felge erhältlich!

Diese Alternativen gibt es für den Felgenschutz

HASKYY - Felgenkantenschutz Satz (2 Stück)

Eine praktische Lösung für die Montage: Der Haskyy Felgenkantenschutz schützt den Felgenrand effektiv und ist kompatibel mit allen gängigen Montiereisen. Aus langlebigem, weichem und elastischem Kunststoff hergestellt, bewahrt er die Oberfläche der Felgen. Geeignet für Quad-, Motorrad- und Autofelgen.



ACHANFLY Felgenkantenschutz (5 Stück)

Die Felgenschutz Montagehilfe von Achanfly besteht aus Polyurethan-Material mit guter Elastizität, das weich und langlebig ist. Es kann nach Biegeverformung sofort seine ursprüngliche Form wiederherstellen. Das Design des Felgenkantenschutzes schützt zuverlässig die Felge vor Kratzern und Beschädigungen beim Reifenwechsel. Die praktische Gestaltung mit Loch und Schnur soll die Handhabung erleichtern und eine bequeme Aufbewahrung ermöglichen.



Aroba Rimblades Ultra

Die Rimblades Ultra von Aroba sind selbstklebende Schutzstreifen für Alu-Felgen bis 22 Zoll Durchmesser. Sie bieten Schutz vor Kratzern und sind einfach zu montieren, ohne dass Reifen und Felgen demontiert werden müssen. Hergestellt aus speziellem Polymer und original 3M Kleber sollen sie einen guten Halt bieten. Erhältlich in zehn verschiedenen Farben.



Was ist ein Felgenschutz bei Reifen?

Ein Felgenschutz bei Reifen ist wie eine schützende Rüstung für die Felgen. Er besteht aus einer verstärkten Gummilippe an der Seitenwand des Reifens. Diese Lippe fängt den Großteil der Aufprallkräfte ab, wenn man beispielsweise zu nah an Bordsteinkanten gerät. Dadurch bleiben die Felgen von Kratzern und Beschädigungen verschont, während man weiterhin sicher unterwegs ist.

Welche Arten von Felgenschutz gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Felgenschutz bei Reifen, die alle dazu dienen, die Felgen vor Beschädigungen zu schützen. Einige Reifen verfügen über eine verstärkte Seitenwand, die als natürlicher Schutz fungiert. Andere haben ein spezielles Profildesign, das als Rim-Protection-Profil bekannt ist und die Felge umschließt, um sie vor Bordsteinkanten oder anderen Hindernissen zu schützen. Es gibt auch Reifen mit einer zusätzlichen Gummilippe, die über die Felgenkante hinausragt und als Puffer fungiert. Alternativ können Felgenschutzringe aus Kunststoff oder anderen Materialien an der Felgenkante angebracht werden, um direkte Beschädigungen zu verhindern.

Es gibt verschiedene Kennzeichnungen für Felgenschutz, die auf Reifen zu finden sind. Dazu gehören unter anderem:

MFS (Max Flange Shield) : Ein schützender Wulstüberstand, der die Felge vor Beschädigungen schützt.

FR (Felgenschutzrippe) : Eine Rippe am Wulst, die den Kontakt zwischen Reifen und Felge minimiert und so den Felgenschutz verbessert.

RFP (Rim Fringe Protector) : Ein weiterer Felgenschutzmechanismus, der die Felge vor Schäden durch Bordsteinkanten oder andere Hindernisse schützt.

FP (Felgenschutz): Allgemeine Kennzeichnung für Reifen mit einem speziellen Felgenschutz.

Gibt es Pflegehinweise für Reifen mit Felgenschutz?

Für Reifen mit Felgenschutz gelten ähnliche Pflegehinweise wie für herkömmliche Reifen. Man sollte den Reifendruck regelmäßig im Auge behalten, Bordsteinkanten und andere Hindernisse meiden und die Reifen möglichst sauber halten. Zudem empfiehlt es sich, die Reifen regelmäßig auf Beschädigungen zu inspizieren. Eine professionelle Inspektion durch einen Fachmann kann ebenfalls zur Erhaltung der Wirksamkeit des Felgenschutzes beitragen. Eine regelmäßige Überprüfung der Felgen ist ebenfalls empfehlenswert.