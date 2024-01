Darum ist eine Achsvermessung nötig

Bei einer Achsvermessung stellt man fest, ob die Spur, der Nachlauf und der Sturz beim Auto eingestellt werden müssen. Wir nennen die Dauer und die Kosten bei der Achsvermessung und der Spureinstellung. Zudem erklären wir, welche Folgen bei einem schlecht eingestelltem Fahrwerk drohen.

Was wird bei einer Achsvermessung gemacht?

Eine Achsvermessung wird in einer dafür ausgestatteten Werkstatt oder in dem Reifenhandel durchgeführt. Mittels Laser- oder 3D-Messung werden die Werte von Spur, Sturz, Nachlauf und weiteren Winkeln der Achs- beziehungsweise Radgeometrie eines Fahrzeugs ermittelt. Früher wurde die Spur mithilfe von Spiegeln vermessen. Doch in der heutigen Zeit stehen präzisere, computergesteuerte Messanlagen zur Verfügung, die durch die komplexeren Mehrlenkerachsen neuer Fahrzeuge auch nötig sind.

Bei der Achsvermessung werden je nach Methode Sensoren für ein Lasersignal oder Reflektoren an alle vier Räder angebracht. Bei der Laser-Achsvermessung messen die Sensoren die Ausrichtung der Räder und ihr Verhältnis zueinander. Mit der 3D-Methode lässt sich mithilfe der Reflektoren ein 3D-Modell der Räderposition erstellen. Der Computer ermittelt einen Ist-Wert, der mit einem Soll-Wert abgeglichen wird. Sind die Abweichung jenseits der Toleranzgrenze, müssen fachkundige Personen die Spur entsprechend einstellen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Wann ist eine Achsvermessung sinnvoll?

Eine Achsvermessung wird beispielsweise nötig, wenn Umbauten oder Reparaturen am Fahrwerk vorgenommen wurden oder aber nach starker Belastung wie einer Kollision mit der Bordsteinkante oder dauerhaft schlechtem Fahrbahnbelag. Zudem können defekte Traggelenke beziehungsweise Spurstangenköpfe für eine verstellte Spur verantwortlich sein. Auch nach einem Reifenwechsel respektive dem Wechsel auf eine andere Reifengröße ist es sinnvoll, eine Achsvermessung durchführen zu lassen. Zudem sollte man immer in einer geeigneten Werkstatt vorstellig werden, wenn man Anzeichen für eine verstellte Spur oder einen verstellten Sturz feststellt, um die richtige Einstellung am Fahrzeug vornehmen zu lassen.

Was sind die Anzeichen & Folgen einer falschen Achsgeometrie?

Man erkennt eine falsche Achsgeometrie wie einen verstellten Sturz oder eine verstellte Spur an einseitig abgefahrenen Reifen, Sägezahnbildung auf dem Reifenprofil oder an Unstimmigkeiten beim Fahrverhalten des Autos, sprich, wenn es beim Geradeausfahren nach links oder rechts zieht. Auch wenn das Lenkrad nicht gerade steht, obwohl man geradeaus fährt, kann das auf eine verstellte Spur hindeuten. Verstärktes Quietschen der Reifen in Kurven kann ebenfalls von einem Fehler in der Achsgeometrie verursacht werden. Lässt man bei einer verstellten Spur keine Spureinstellung durchführen, kann das negative Auswirkungen haben. Dazu zählen ein erhöhter Reifenverschleiß und ein erhöhter Kraftstoffverbrauch sowie Schäden an Fahrwerkskomponenten und der Lenkung durch eine erhöhte Belastung. Zudem steigt die Unfallgefahr durch schlechtes Brems- und Lenkverhalten.

Dauer & Kosten von Achsvermessung & Spureinstellung

Eine Achsvermessung kostet je nach Modell beziehungsweise Klasse zwischen rund 50 bis 150 Euro. Dabei kommen kleine Autos in der Regel günstiger weg als sperrige SUV. Manche Werkstätten bieten eine Vermessung der Spur auch schon für 30 Euro an. Die Dauer beträgt je nach Methode zirka 15 bis 30 min. Weitere Kosten und Zeitaufwand kommen hinzu, wenn das Ergebnis der Achsvermessung darauf hinweist, dass die Spur eingestellt werden muss. Eine Spureinstellung kostet meist zwischen 70 und 150 Euro und dauert bis zu ein bis zwei Stunden. Dabei kommt es jedoch stark darauf an, wie gut sich das Fahrwerk justieren lässt. Sind Schrauben festgebacken und lassen sich nicht drehen, kann das erheblichen Mehraufwand bedeuten (alle Preise Stand: Dezember 2023).

Was bedeutet Spur und Sturz?

Die Begriffe Spur und Sturz beschreiben Teile der Radgeometrie eines Fahrzeugs. Die Spur beschreibt die Position zweier Räder einer Achse zueinander. Ist die Spur verstellt, sind sie nicht parallel: Sind sie vorne näher zusammen als hinten, spricht man von "Vorspur", andersherum von "Nachspur". Beim Sturz geht es um die Neigung eines Rads weg vom Lot. Bei einem negativen Sturz steht das Rad oben weiter nach innen (Richtung Fahrzeug), steht das Rad oben weiter nach außen, spricht man von positivem Sturz.