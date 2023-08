Der Ram 1500 TRX (2020) beeindruckt mit seinen extremen technischen Daten. Der Importeur AEC holt den Pick-up 2021 nach Europa. Alle Informationen zum Preis!

Mit dem Ram 1500 TRX (2020), zum Preis ab ca. 119.000 Euro (Stand: März 2021) beim hiesigen Importeur AEC, hat der amerikanische Pick-up-Spezialist ein beeindruckendes Fahrzeug auf die Räder gestellt. Nicht nur die technischen Daten des Motors lassen aufhorchen, sondern auch die versprochenen Geländeeigenschaften. Herzstück des TRX ist ein 6,2 Liter großer V8-Motor mit Kompressoraufladung. Er mobilisiert 711 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 881 Netwonmetern. Das Achtstufen-Automatikgetriebe soll das hohe Drehmoment spielerisch verkraften und mit schnellen Schaltvorgängen überzeugen. Von 0 auf 60 Meilen (96,5 km/h) sprintet der Performance-Pick-up in 4,5 Sekunden. Auf der Viertelmeile brennt der Ram 1500 TRX eine Zeit von 12,9 Sekunden in den Asphalt. Doch so richtig wohl soll sich der Allrad-Trumm erst abseits befestigter Straßen fühlen. Dafür wurde sein Chassis auf maximale Robust- und Langlebigkeit ausgelegt. Die 35 Zoll große All-Terrain-Bereifung von Goodyear wurde extra für den TRX entwickelt. Die Bodenfreiheit beträgt 30 und die Wattiefe knapp 81 Zentimeter. Zwei Ansaugtrakte versorgen den Motor mit Luft. Bevor die angesaugte Luft einen großflächigen Hochleistungsfilter durchströmt, wird grober Schmutz und Wasser in einer 29 Liter großen Airbox gesammelt. So soll die Funktionstüchtigkeit des Ram 1500 TRX (2020) auch in extremsten Situationen garantiert bleiben.

AEC importiert Ram 1500 TRX (2020): Preis & technische Daten