Mit dem Ram 1500 BEV (2024) verfolgt die amerikanische Marke einen ambitionierten Plan: Sie will nicht den ersten, wohl aber den besten Elektro-Pick-up auf den Markt bringen. Die Studie Ram 1500 Revolution auf der CES 2023 gibt einen konkreten Vorgeschmack.

Mit dem Ram 1500 BEV – als Studie Ram 1500 Revolution auf der CES 2023 vorgestellt – greift die Truck-Marke von Stellantis, die früher unter der Marke Dodge firmierte, ab 2024 bei den Elektro-Pick-ups an. Wohl wissend, dass man damit nicht zu den ersten im Segment gehört, verfolgt Ram das ehrgeizige Ziel, das beste Angebot auf die Räder stellen zu wollen. Während Ram mit dem für 2024 angekündigten Konzept das Interesse der Kundschaft wecken will, rollt die Konkurrenz in Gestalt von Ford F-150 Lightning, Rivian R1T und GMC Hummer EV bereits ganz real über die Straßen Nordamerikas. Entsprechend hoch sind die Anforderungen, die der Ram 1500 BEV 2024 erfüllen muss, um gegen die illustre Konkurrenz einen Stich zu machen. Reichweiten von mehr als 600 Kilometern und eine Leistung von mehr als 735 kW (1000 PS) erreichen teilweise schon die Konkurrenzfahrzeuge. Und auch der Preis ist ein gewichtiges Argument: Den elektrischen Pick-up von Rivian gibt es umgerechnet bereits ab rund 68.262 Euro (Stand: Januar 2023). Solch konkrete Daten nennt der Autobauer zum Ram 1500 Revolution freilich noch nicht – immerhin, Allradantrieb mit je einem E-Motor an der Vorder- und Hinterachse hat der auf der STLA Frame EV-Plattform aufbauende Pick-up. Und ein 800-Volt-Ladesystem, das mit bis zu 350 kW in rund zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern nachlädt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Ram 1500 TRX (2020): Preis, AEC & technische Daten AEC holt den Ram 1500 TRX nach Deutschland

Leslie & Cars fährt den Ram 1500 im Video:

Elektro-Pick-up Ram 1500 BEV kündigt sich für 2024 an

Tatsächlich möchte der Ram 1500 BEV (2024) als Studie noch mit ganz anderen Facetten überzeugen: Klar, dazu gehören auch das animierte Ram-Logo an Front und Heck, das "Stimmgabel"-Design bei Ex- und in Interieur oder die gegenläufig öffnenden Türen ohne B-Säule. Allerdings darf das genauso wie elektrisch betriebene Kofferraum- und Laderraumklappen oder bündig montierte Türgriffe als aktueller Standard bezeichnet werden. Auffälliger sind da die fehlenden Seitenspiegel, deren Platz von Kameras eingenommen werden, die überdies Rückfahrscheinwerfer beinhalten, um Rangieren im Dunkeln zu erleichtern. Die auch optisch sichtlich nach vorne gelegte Kabine vergrößert den Innenraum im Vergleich zu aktuellen Ram-Modellen um satte zehn Zentimeter, wobei die Länge der Ladefläche gleich bleibt. Den gewonnenen Raum nutzt der Autobauer für einen äußerst flexiblen Innenraum, der erstmalig in der Geschichte der Marke mit Klappsitzen auch eine dritte Sitzreihe und somit Platz für sechs Personen bietet. Eine umklappbare Rückwand ermöglicht eine Durchreiche zur Ladefläche für bis zu 5,5 Meter lange Gegenstände. Das im Boden integrierte Schienensystem ist vergleichbar mit jenen, die man von Vans kennt, und findet sich gleichermaßen im vorderen Kofferraum wie auch auf der Pritsche des Ram 1500 Revolution wieder. Nicht weniger clever: die Armlehne der Mittelkonsole, die sich in Arbeitsfläche umwandeln lässt, und die zwei Touchscreens von je 14,2 Zoll Größe im Armaturenbrett, von denen der untere herausgenommen und als Tablet verwendet werden kann. Auch interessant: Alles zur CES 2023

Fahrbericht Ford F-150 Lightning (2022): Erste Testfahrt Ford setzt den F-150 unter Strom

Studie Ram 1500 Revolution auf der CES 2023

Natürlich will der Ram 1500 BEV (2024) auch bei der Konnektivität vorne mitgehen, bietet neben einem Sprachassistenten und einem Augemented Reality Head-up-Display, das zum Beispiel Navigationsanweisungen virtuell auf die vor einem liegende Straße projizieren kann, auch eine künstliche Intelligenz (KI). Diese verbessert die Interaktion mit den Personen im Fahrzeug und selbst außerhalb des Fahrzeugs. Ein 3D-Ram-Avatar fungiert als Gesicht und reagiert auf verschiedene Sprachbefehle. So kann beispielsweise eine Person am Fahrzeug befehlen, dass der Pick-up ihr automatisch folgt. Soll das Fahrzeug dort auch noch beladen werden, hilft eine App, Objekte zu vermessen, ob sie mit dem Ram 1500 Revolution überhaupt transportiert werden können – entweder ganz simpel den Barcode des Produkts scannen und die Messdaten auslesen lassen oder das integrierte AR-Kamera-Messwerkzeug verwenden. Außenprojektoren erlauben zudem, beispielsweise Baupläne an eine Wand zu strahlen oder nach getaner Arbeit einen Kinoabend zu initiieren. Autonomes Fahren auf Level 3+, Menschen dürfen also vollständig die Kontrolle ans Fahrzeug abgeben, ermöglicht, sich auch während der Fahrt auf andere Dinge zu konzentrieren. Dafür zieht der Ram 1500 Revolution das Lenkrad ein, um mehr Platz zu bieten. Vierradlenkung mit bis zu 15 Grad Lenkeinschlag und Niveauregulierung sollen zum Komfortbefinden beitragen.

Auch interessant:

Elektroauto Rivian R1T & R1S (2021) Sixt vermeldet Deutschlandstart