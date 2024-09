Techart muskelt das Cayenne Coupé auf

Der deutsche Porsche-Tuner Techart erweitert sein Programm für die Cayenne-Modelle um ein Carbon-Aerokit für das Coupé-Derivat. Wir zeigen die Details!

Techart ist in der automobilen Tuning-Szene bekannt für umfangreiche Umbauten plus Leistungssteigerungen. Dabei nimmt sich der Tuner stets die Modelle aus Zuffenhausen vor. Neben dem Porsche 911 gehört auch der Porsche Cayenne zu den beliebtesten Tuningobjekten. Dementsprechend groß ist auch das Angebot an Individualisierungsmöglichkeiten für den Brocken, das Techart nun um ein Aerokit erweitert hat.

Neues Sichtcarbon-Aerokit von Techart für das Porsche Cayenne Coupé

Die neue Motorhaube verfügt über zusätzliche Lifteinlässe, während die Curtains für die Heckscheibe und der Heckspoiler samt seitlicher Wings besonders die Aerodynamik verbessern sollen – was sie definitiv tun: dem ohnehin schon sportlichen Cayenne Coupé nochmals mehr Überholprestige verschaffen. Die Lufteinlassrahmen für die Frontschürze unterstreichen dies einmal mehr, sind allerdings nur für das Topmodell Porsche Cayenne Coupé Turbo GT verfügbar. Darüber hinaus wird der sportliche Auftritt durch eine üppige Auswahl an 22- und 23-Zoll-Radsätzen von Techart ergänzt. Alle Teile können unabhängig voneinander geordert werden, sind in Sichtcarbon gefertigt und lassen sich auf Wunsch individualisieren und zum Beispiel in Wagenfarbe (teil-)lackieren.

Doch Techart frisiert nicht nur Optik des Porsche Cayenne Coupés: Neben den genannten Anbauteilen bietet der Tuner auch Umbauten für das Fahrwerk und für die Bremsen (Bremssättel, Sportfedernsatz und Spurverbreiterungen) an. Neben einer neuen Abgasanlage sorgt auch ein Chiptuning für noch mehr Dampf. Je nach Modell beträgt die Leistung nach der Fitnesskur zwischen 340 PS (250 kW) über 550 PS (404 kW; Porsche Cayenne Turbo) bis zu 680 PS (500 kW; Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid).

Um das Angebot abzurunden, individualisiert Techart natürlich auch den Innenraum. Hier reicht das Angebot von Emblemen bis hin zur kompletten Umgestaltung des Interieurs mit neuem Lenkrad, anderen Sitzbezügen und auf Wunsch auch mit umgesattelten Armaturen und Türinnenverkleidungen. Preise nennt Techart nur auf Anfrage (Stand: September 2024).