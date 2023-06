Als Peugeot 5008 Hybrid (2023) erhält das große SUV erstmalig auch einen Antrieb mit 48-Volt-Hybrid-Technik. Genau den hat die AUTO ZEITUNG für eine erste Testfahrt entführt.

Während klassische Hybrid-Systeme im Getöse um Plug-in-Hybride und batterieelektrische Automobile etwas ins Abseits gerieten, holt die Löwenmarke diese Antriebsart mit dem Peugeot 5008 Hybrid (2023) wieder ins Rampenlicht und bietet den Mildhybrid erstmals im großen SUV sowie auch im kleinen Bruder 3008 an. Zu groß sind die Vorteile, die auf der Hand liegen: Zwar ist die in das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe integrierte E-Maschine nicht dafür gedacht, die Fahrzeuge kilometerweit rein elektrisch fahren zu lassen, doch dafür hilft das bis zu 15,6 kW (21 PS) starke Aggregat beim Anfahren, boostet bei Vollgas und rekuperiert beim Gaswegnehmen, wofür ein kleiner Stromspeicher unter dem Fahrersitz genügt. Dies geschieht unterwegs viele Male und stellt so antriebstechnisch das berühmte Kleinvieh dar, das auch Mist macht. In diesem Falle ist die Redewendung besonders positiv besetzt, denn die Marke verspricht einen bis zu 15 Prozent geringeren Verbrauch gegenüber einem ähnlich starken reinen Benziner. Laut WLTP-Norm soll sich der Siebensitzer im Peugeot 5008 Hybrid mit 5,7 Litern Super auf 100 Kilometer begnügen. Das will die AUTO ZEITUNG bei einer ersten Testfahrt natürlich selbst erfahren. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Peugeot 5008 Hybrid (2023)

Der 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbo produziert bei der ersten Testfahrt mit dem neuen Peugeot 5008 Hybrid (2023) einen ungewohnten, aber nicht aufdringlichen Klang. Auch Vibrationen dringen nicht bis in den Innenraum durch, was für eine gute Entkoppelung spricht. Das Hybrid-System reagiert unterdessen aufmerksam und schaltet den Verbrenner ab, sobald man nur kurz vom Gas geht. Ein Druck aufs Gaspedal – und der Benziner ist sofort wieder zur Stelle. Bei Fahrten in der Stadt summieren sich die Verbrenner-Pausen auf ein beträchtliches Maß, sodass die Ersparnisangaben durchaus realistisch erscheinen.

Zudem entwickelt das Aggregat eine beträchtliche Durchzugskraft, die allerdings erst nach einer Gedenksekunde zum Tragen kommt. Die Gangwechsel des Doppelkupplungsgetriebes verlaufen unterdessen recht weich. Den positiven Komforteindruck unterstützt der neue Peugeot 5008 Hybrid (2023) bei der ersten Testfahrt mit seiner guten Geräuschdämmung. Hinzu kommt, dass die Feder-Dämpfer-Abstimmung vor unnötigen Härten schützt. Der 5008 in der Teilzeitstromer-Variante kostet in der Ausstattung “Active Pack” ab 43.170 Euro (Stand: Juni 2023). Das sind zwar 3700 Euro mehr als die Basismotorisierung mit 131 PS, aber 1450 Euro weniger als der Diesel mit gleicher Leistung.

Technische Daten des neuen Peugeot 5008 Hybrid (2023)

AUTO ZEITUNG 15/2023 Peugeot 5008 Hybrid Technische Daten Motor 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner Getriebe/Antrieb 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Vorderrad Leistung 100 kW/136 PS bei 5500 /min Max. Drehmoment 230 Nm bei 1750 /min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4641/1906 (2098)/1646 mm Leergewicht/Zuladung 1552/698 kg Kofferraumvolumen 780-1940 l Fahrleistungen (Werksangaben) Beschleunigung (0-100 km/h) 10,4 s Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch auf 100 km 5,7 l S Kaufinformationen Basispreis (Testwagen) 41.720 € Marktstart Sommer 2023