Dieser Astra Sports Tourer GSe kommt flach

Kompakte Kombis sind normalerweise nicht das Mittel der Wahl, wenn es um Tuning-Showcars geht. XS Carnight beweist, dass auch ein Opel Astra Sports Tourer GSe fit gemacht werden kann für den großen Auftritt.

Mit tiefergelegten Autos ist es wie mit flachen Witzen: Unter Gleichgesinnten sind sie cool und man erntet im besten Falle Anerkennung für den eigenen Geschmack. Aber im Alltag? Kratzt man gerne mal am Bordstein beziehungsweise an den Nerven der Mitbürger:innen. Beispiel gefällig: Warum sind Opel-Fahrende auf die Titanic neidisch? Antwort: Weil sie 3800 m tiefergelegt ist. Und hier kommt der Opel Astra Sports Tourer GSe mit Tuning von XS Carnight ins Spiel. In Sachen Fahrwerk profitiert der GSe bereits serienmäßig von einem zehn Millimeter tieferen Chassis. Für das Tuning reichte das natürlich längst nicht aus: Das Luftfahrwerk von Grinds zwangsverheiratet Reifen und Radkasten in der niedrigsten Stufe. Da liegt tatsächlich nur noch die Titanic tiefer.

Airride, Matt-Folierung, Rotiform-Räder: Was klingt, wie die typischen Individualisierungs-Maßnahmen aus der berüchtigten Tuningxperience-Halle der Essen Motor Show, bezeichnet stattdessen den Opel Astra Sports Tourer GSe von XS Carnight. Quelle der Veredelung ist in diesem Falle deshalb auch nicht eine Privatperson aus dem Ruhrgebiet, sondern der Veranstalter der jährlich am Schleizer Dreieck in Tühringen stattfindenden XS Carnight. Damit der derzeit stärkste Astra von Sponsor Opel beim Treffen zwischen Autos vom Schlage der EMS-Stars nicht untergeht, hat XS Carnight den Kombi zur Tuning-Werkstatt Carstyle me geschickt.

Leslie & Cars fährt den Opel Astra Sports Tourer (2022) im Video:

Tuning von XS Carnight: Opel Astra Sports Tourer GSe

Als er wieder zurückkehrte, war der Opel Astra Sports Tourer GSe definitiv nicht mehr der brave Teilzeitsportler von nebenan. Das mattschwarze Gefährt versprüht mit seinen vereinzelten Aufklebern einen Hauch von modernem Cafe Racer, der gelbe Stoßfänger erzeugt einen knalligen Kontrast. Die schwarzen 20-Zöller aus dem Hause Rotiform verstärken den finsteren Airride-Look nochmals. Interessant wirkt in diesem Zusammenhang die Entscheidung, die silberne Dachreling, die die schattenhafte Optik des Opel Astra Sports Tourer GSe durchbricht, nicht wegzucleanen oder zu lackieren. Auch in Sachen Dachkantenspoiler und Diffusor wäre sicherlich noch einiges möglich gewesen.

Der Mut der Verantwortlichen reichte scheinbar auch nicht für eine Abgasanlage, deren Rohre sichtbar aus dem Stoßfänger herausragen hätten können. Das Fehlen eines Bodykits fällt hingegen kaum auf. Die bereits von Haus aus gut definierten Kotflügel des Rüsselsheimers reichen völlig aus für den stämmigen Look. Gleiches gilt für den Antrieb: Der 1,6 l große Vierzylinder bleibt unverändert, ebenso der unterstützende Elektromotor, sodass weiterhin 225 PS Systemleistung (165 kW) und 360 Nm unter dem Gasfuß bereitstehen. Und während anderen Plug-in-Hybriden schon bei gut 200 km/h die Puste ausgeht, rennt der Opel immerhin 235 Sachen. Käuflich ist das Einzelstück nicht. Wer ein vergleichbar tiefergelegtes Exemplar möchte, muss neben dem Neupreis von 48.760 Euro noch das Luftfahrwerk für gut 2000 Euro mit einkalkulieren.