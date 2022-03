Irmscher dreht an der Performance-Schraube für den Opel Astra L. Das Tuning-Programm verpasst dem brandneuen Kompakten eine sportliche Optik – innen wie außen!

Seit über 80 Jahren stehen der Opel Astra und sein Vorgänger namens Kadett für eine sportliche und dennoch bezahlbare Kompaktklasse, die 2022 erschienene Generation L stellt hierbei keine Ausnahme dar. Doch auch bei Irmscher ist man lange genug im Geschäft, um immer noch Raum für weitere Optimierungen zu sehen. Nun zeigen die Expert:innen für Opel-Tuning neue Komponenten, die dem Kompakten ein auffälliges Bodykit bescheren. Auf den ersten Fotos sehen wir den verschärften Rüsselsheimer in grellem Grün. Deutlich spannender als die Lackierung sind allerdings die Anbauteile von Irmscher. Unter dem schwarzen Vizor-Grill sitzt eine tiefgezogene Frontschürze, an die sich seitlich neue Seitenschweller anschließen. Abgerundet wird das Bodykit von einer neuen Heckschürze samt integriertem Diffusor. Ein neuer Dachspoiler darf natürlich auch nicht fehlen. In den Radhäusern des Opel Astra sitzen nach dem Tuning von Irmscher 19 Zoll große, diamantpolierte Leichtmetallfelgen. Optional sind sportliche Beklebungen erhältlich. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Irmscher-Tuning für den Opel Astra L