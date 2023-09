Nissan Ariya und X-Trail werden als e-4orce-Allradler von jeweils zwei E-Motoren angetrieben. Welches Konzept überzeugt mehr?

Wohl kein anderer Hersteller ebnet den Weg zur Elektromobilität derart elegant wie Nissan. Während der Crossover Nissan Ariya konsequent die batterieelektrische Karte ausspielt, will der Nissan X-Trail die Vorzüge der E-Mobilität mit den Vorteilen eines Verbrenners kombinieren. Nicht nur das Antriebskonzept unterscheidet sich, sondern auch die Karosserieformen und der Preis. Im direkten Vergleich wirkt der Ariya frischer – Design und Innenraumgestaltung sind deutlich progressiver als beim konservativen X-Trail. Das sorgt für eine sehr wohnliche Atmosphäre und trotz dynamischer Dachlinie für viel Platz in beiden Sitzreihen. Besonders gut gefallen die großen und variablen Ablagemöglichkeiten.

Der Nissan X-Trail kontert mit Sachlichkeit und einer ebenfalls guten Raumausnutzung – optional gibt es sogar eine dritte Sitzreihe. Auch das Ladeabteil fällt eine Nummer größer aus, und der Verbrenner-typische Kardantunnel wurde ordentlich zusammengeschrumpft, sodass die Vorteile des flachen Ariya-Bodens deutlich geringer ausfallen als erwartet. Pragmatische Menschen dürften also mit dem X-Trail liebäugeln und feingeistige eher ein Auge auf den Ariya werfen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Nissan Juke Hybrid (2022) im Video:

Nissan Ariya & Nissan X-Trail im Vergleich

Der batterieelektrische Nissan Ariya fährt sich zudem deutlich spaßiger als sein Stallbruder. Dies liegt zum einen an der höheren Systemleistung und zum anderen am niedrigeren Schwerpunkt samt strafferem Fahrwerk. Einen besseren Federungskomfort bietet hingegen der Nissan X-Trail. Weil er auf eine große Batterie verzichtet und stattdessen einen Dreizylinder-Benziner zur Energiegewinnung unter der Haube hat, fällt der Geräuschkomfort allerdings schlechter aus als im flüsterleisen Stromer. Speziell unter Last dreht das kleine Turboaggregat deutlich vernehmbar hoch. 7,9 l Verbrauch auf der Normrunde sind ebenfalls kein Ruhmesblatt – doch für die Langstrecke ist der X-Trail in diesem Vergleich trotzdem die erste Wahl.

Der Nissan Ariya hadert mit seinem Stromverbrauch, profitiert bei der Reichweite aber von der großen Batterie. Am Schnelllader lädt er allerdings nur mit maximal 130 kW. Gut sind hingegen die ausdauernde Ladekurve und die 22 kW Wechselstrom-Ladeleistung. Auch wenn der X-Trail kein klassischer Stromer ist, fährt er sich annähernd wie einer – ein gutes Konzept für Menschen, die noch mit dem batterieelektrischen Antrieb fremdeln. Am Ende ist die Frage nach dem besseren Konzept auch eine Frage des Geldbeutels. Zum Nissan X-Trail E-Power e-4orce fehlen derzeit noch Angaben zu den Werkstattkosten – weshalb diese bei der Bilanz jeweils nicht berücksichtigt wurden. Mit dem Ariya fährt man unterm Strich günstiger – wäre da nicht der höhere Kaufpreis inklusive höherem Wertverlust, der das Blatt am Schluss zugunsten des X-Trail wendet.

Technische Daten von Nissan Ariya 225 kW e-4orce & Nissan X-Trail

AUTO ZEITUNG 15/2023 Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-Power e-4orce Nissan Ariya 225 kW e-4orce Technik Motor 2 fremderregte Synchronmaschinen 3-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo Leistung (Verbrenner) - 116 kW/158 PS, 4600/min Leistung (E-Motoren) jeweils 160 kW/218 PS 150 kW/204 PS; 100 kW/136 PS Max. Drehmoment - 250 Nm, 2400 - 4400 /min Getriebe/Antrieb Konstantübersetzung/Allrad Konstantübersetzung/Allrad Batterie Lithium-Ionen-Polymer - Spannung/Kapazität netto 400 V/87 kWh (90 kWh) - Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 2184 kg 1833 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 5,7 s 7,0 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 200 km/h 180 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 23,2 kWh 7,9 l S CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 97/0 g/km 187/143 g/km Preise Grundpreis 54.812 (61.990) € 45.900 €